Как латвийцы будут работать и отдыхать в 2026 году: полный график выходных дней
В 2026 году латвийцев ждут и несколько удачно расположенных праздников с длинными выходными, и весьма напряженные месяцы с максимальным количеством рабочих дней.
Год в цифрах: самый тяжелый месяц — июль
Рабочий календарь показывает, что нагрузка в течение года распределена неравномерно.
- Больше всего работаем в июле — сразу 23 рабочих дня и 184 рабочих часа.
- По 22 рабочих дня — в марте, сентябре и октябре (по 176 часов в каждом из этих месяцев).
- Самые “легкие” месяцы по количеству рабочих дней — май, ноябрь и декабрь: по 19–20 рабочих дней и 152–159 часов.
Весна и Пасха: первая “остановка” года
В апреле латвийцев ждет традиционный пасхальный блок выходных:
- 2 апреля (четверг) — укороченный предпраздничный день (7 рабочих часов);
- 3 апреля — Страстная пятница (выходной);
- 5 апреля — первый день Пасхи;
- 6 апреля — второй день Пасхи.
Май: четыре дня подряд без работы и несколько важных дат
Май традиционно богат государственными праздниками — и 2026 год не станет исключением:
- 1 мая (пятница) — Праздник труда и день созыва Конституционного собрания Латвии;
- 4 мая — день провозглашения Декларации о независимости Латвийской Республики.
Поскольку 1 мая выпадает на пятницу, а 4 мая — на понедельник, у латвийцев будет четыре подряд нерабочих дня — с пятницы по понедельник.
Накануне, 30 апреля, рабочий день сокращен до семи часов. В мае также отмечается День матери (10 мая) и Троица (24 мая) — оба праздника приходятся на воскресенье и дополнительных выходных не дают, но календарно выделены как важные даты.
Лиго и Янов день
Летний пик отдыха в Латвии традиционно связан с Лиго, и 2026 год сформирует вокруг него почти мини-каникулы.
Согласно календарю:
- 22 июня (понедельник) — предпраздничный день с сокращенной продолжительностью работы (7 часов). Для гос- и самоуправленческих учреждений этот день переносится на рабочую субботу, 27 июня;
- 23 июня (вторник)— Лиго;
- 24 июня (среда) — Янов день.
Осень: рабочий ритм и День провозглашения Латвийской Республики
Осенью календарь выглядит почти “классическим” рабочим: по 22 рабочих дня в сентябре и октябре, без дополнительных переносов.
Основной государственный праздник этого периода — 18 ноября, День провозглашения Латвийской Республики. В 2026 году он приходится на среду, а 17 ноября объявлен укороченным предпраздничным днем (7 рабочих часов).
Рождество и конец года: финиш с длинными праздниками
Самый насыщенный на отдых период года — традиционно конец декабря. В 2026 году он выглядит так:
- 23 декабря (среда) — предпраздничный сокращенный день (7 часов);
- 24 декабря — Сочельник;
- 25 декабря — Первый день Рождества;
- 26 декабря — Второй день Рождества;
- 30 декабря — еще один укороченный день;
- 31 декабря (среда) — канун Нового года.
Такой график фактически превращает последнюю декаду декабря в череду рабочих и нерабочих дней с пониженной нагрузкой, которые создают комфортные условия для длительного отдыха, поездок и встреч с семьей.