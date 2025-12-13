Кассир ищет вам скидку, а врач извиняется за 7 евро: эмигрантка делится неожиданными наблюдениями о Латвии
Юлия, переехавшая в Латвию вместе с мужем, живет здесь уже какое-то время. В Threads она поделилась наблюдением, которое неожиданно хорошо описывает повседневную латвийскую реальность: здесь люди по-настоящему стараются сэкономить вам деньги.
Квест за красной икрой: «Так нельзя, вы переплатите!»
Обычный поход за продуктами в Stockmann для Юлии превратился в маленький социальный эксперимент. Они с мужем решили купить хорошей красной икры. Подходят к кассе — привычная история: дорогой товар, чек наверняка получится внушительный. Но вместо безэмоционального «с вас 50 евро» начинается диалог с кассиром.
— У вас есть карта покупателя?
— Нет, нету…
— Ой… ну как же… совсем нет? Без нее будет 50 евро…
— Ну… нет.
— Нет-нет, так нельзя. Надо найти. Что вы будете переплачивать?
Кассир не просто констатирует отсутствие скидки, а активно включается в процесс. Начинается квест: ищут карту, спрашивают у всех вокруг. В итоге карту находят — и сумма на чеке уменьшается. Юлия шутит: она почти уверена, что если бы карточку так и не нашли, работница кассы просто не продала бы им икру.
Врачи, которые извиняются за цену анализов
Вторая часть наблюдений Юлии — о медицине. По ее словам, здесь врачи иногда буквально извиняются за назначенный счет: «То же самое в частных клиниках: врачи чуть ли не извиняются, что назначают анализ за 7 евро, а не нашли способ сделать за 5. Может, дело в том, что страна маленькая и все друг друга знают через два рукопожатия, поэтому обманывать как-то неловко? Или это латвийская национальная черта?» - задается вопросом Юлия.
В комментариях, правда, люди не были так оптимистичны и даже заверили, что, видимо, живут в «какой-то другой Латвии».