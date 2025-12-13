Кассир ищет вам скидку, а врач извиняется за 7 евро: эмигрантка делится неожиданными наблюдениями о Латвии

Вторая часть наблюдений Юлии — о медицине. По ее словам, здесь врачи иногда буквально извиняются за назначенный счет: «То же самое в частных клиниках: врачи чуть ли не извиняются, что назначают анализ за 7 евро, а не нашли способ сделать за 5. Может, дело в том, что страна маленькая и все друг друга знают через два рукопожатия, поэтому обманывать как-то неловко? Или это латвийская национальная черта?» - задается вопросом Юлия.