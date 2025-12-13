Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 13 декабря
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня наибольшим приоритетом должны пользоваться ваши личные дела, особенно те, что касаются нежных чувств. Все остальное подождет, на вас даже не слишком обидятся.
Телец
Сегодня вы не станете огорчаться по поводу плохих новостей. Вы встанете и постараетесь сделать все, чтобы появились хорошие. И вам это удастся.
Близнецы
Спланировав этот день - не меняйте планов. Он будет удачен лишь в том случае, если вы станете следовать расписанию пункт за пунктом.
Рак
Если в вас накопилось слишком много отрицательной энергии, постарайтесь направить ее на какое-нибудь доброе, но требующее больших физических нагрузок дело.
Лев
Сегодня вы можете почувствовать острый голод по части восприятия прекрасного. Его лучше утолить сразу, ибо в запущенных формах он может принимать довольно неприятные формы.
Дева
Сегодня количество затраченных на достижение какой-то цели усилий может достигнуть совершенно неимоверных размеров, однако толку от этого никакого не будет. Возможно, лучше за это дело и не браться.
Весы
Сегодня начнет сбываться то, на что вы так долго надеялись. Зажмурьтесь и задержите дыхание - не дай бог спугнуть.
Скорпион
Сегодня вы рискуете откусить больше, чем сможете прожевать. Постарайтесь умерить аппетит.
Стрелец
Сегодня можете не рассчитывать на какую-либо свободу действий. Если вас ни на что не подрядили еще вчера, то нынче вас точно во что-нибудь запрягут.
Козерог
Сегодня у вас может совершенно неожиданно появиться возможность получить недурную прибыль. Главное - эту самую возможность не проглядеть.
Водолей
Ни в коем случае не давайте сегодня пустых обещаний, чтобы отвязаться от просителя. Их вам припомнят столько раз и в таких выражениях, что вы жестоко об этом пожалеете.
Рыбы
Сегодня для вас может начаться что-то очень интересное и перспективное. Однако начало может показаться вам слишком формальным и скучным. Не отказывайтесь от предоставляемой вам возможности только на этом основании.