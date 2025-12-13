Самые красивые рождественские елки в Латвии в 2025 году
Наступила предрождественская пора, и по всей Латвии ярко засияли праздничные елки, радуя жителей до начала следующего года.
ТОП рождественских елок: в каком латвийском городе она сверкает ярче всего?
Наступило время ожидания Рождества, и по всей Латвии ярко засияли рождественские елки, которые будут радовать жителей до начала следующего года. Посмотрите, какие красавицы сейчас украшают города Латвии.
Главная елка Риги 29 ноября была зажжена на Ратушной площади, у Домa Черноголовых. В этом году она «одета» в латышские мотивы и украшена узорами латвийских орнаментов. Зажжение елки провели мэр Риги Виестурс Клейнбергс вместе с ансамблем. Традиции рождественских елок Риги уже 35 лет, их высота обычно достигает 21 метра.
Зажжение елки на Ратушной площади (2025)
На зажжение главной рижской рождественской елки на Ратушной площади пришло около 300 человек.
Елка Даугавпилса в этом году украшена в стиле книги «Маленький принц». Как отмечает самоуправление, «на ветвях елки сияют бескрайние галактики, символизируя наши мечты, которые кажутся такими большими, что их трудно охватить, но они всегда достижимы».
В этом году Алуксне преобразился в праздничном стиле под девизом «Искреннее Рождество», приглашая всех отметить праздники с любовью, теплотой и радостью. Главная рождественская елка, расположенная рядом с Новым замком Алуксне, украшена специально созданными сердечками, сияющими на ее ветвях – символом того, что истинное чудо Рождества находится в наших собственных сердцах.
В латвийской культурной столице 2025 года — Цесисе — праздничная елка засияла 29 ноября. Культурный центр Цесиса отметил, что этим событием был зажжен свет не только в городе, но и в каждом человеке. Муниципалитет подчеркнул, что этот день стал трогательным подведением итогов проделанной работы и важным событием в году, наполненном культурой.
Историческая Рыночная площадь Добеле засверкала особым светом 30 ноября. Когда во многих домах зажгли первую свечу Адвента, в городе была зажжена и большая праздничная елка. Она будет радовать жителей и гостей Добеле на протяжении всего Адвента, даря тепло, свет и рождественское настроение.
Валмиера зажгла свою главную праздничную елку 30 ноября. В этом году она украшена розовыми орнаментами, дополнена декоративной розовой лентой. Рядом расположена волшебная освещенная тропа елочек и рождественский домик.
Главная елка Бауски была зажжена 6 декабря на Ратушной площади одновременно с открытием праздничной ярмарки ремесленников и домашних мастеров.
В Лудзе елка засияла во второе воскресенье Адвента. Елку городу подарил представитель SIA Sodra Forest Latvia Язеп Деглис. Благодаря ему и в этом году город украшает натуральная елка, прибывшая из лесов Истринской волости. Праздник зажжения елки в Лудзе был особенно теплым.
Большая елка Саулкрасты была зажжена в первое воскресенье Адвента. Когда начало темнеть, участники мероприятия отправились в «Парад света» на площадь Саулес, где и зажгли елку. Момент, когда главная елка края засверкала, вызвал восхищение у всех присутствующих.
И в Адажи праздничную елку зажгли в первое воскресенье Адвента. «С праздничным представлением и песнями мы вместе зажгли нашу большую елку! Спасибо всем за то, что были вместе и создали чудесное настроение!» — сообщило самоуправление.
В Вентспилсе на Большой площади главная праздничная елка у концертного зала Latvija, как и в прошлом году, украшена в музыкальном стиле. Она была зажжена 29 ноября в рамках представления «Rūķu gaismas pastaigas».
В первое воскресенье Адвента на площади Герцога Екоба при большом стечении горожан была зажжена главная елка Елгавы. Ее высота — 18 метров, сиять она будет до середины января. В городе уже зажжены все праздничные декорации, а после главной елки были зажжены гирлянды елок в парке Узварас и на пешеходном участке улицы Дриксас.
Главная елка Юрмалы расположена на улице Йомас, где на протяжении всей пешеходной зоны жителей радуют 131 украшенная жителями елка. Праздничные елки выставлены также в других частях города — в Дубулты, Слоке и Каугури.
В Резекне праздничная елка ярко засияла 7 декабря. «Когда загорается елка, в наших сердцах загорается и рождественское чудо», — отмечает самоуправление.
Главная елка Лиепаи украшена узорами, вдохновленными мазками кисти художника, ее ветви украшают крупные елочные украшения, а на самой вершине сияет цилиндр фокусника.
В Кулдиге елку зажгли 6 декабря. «В момент, когда она засияла тысячами огней, площадь наполнилась сиянием, восторгом и настоящим праздничным настроением», — указало самоуправление.
Главная елка Огре засияла в первое воскресенье Адвента. «Пусть это время ожидания будет наполнено миром, благодарностью и прекрасными моментами!» — желает самоуправление.
В начале декабря во многих местах Сигулдского края засияли праздничные елки, даря тепло, радость и чувство единения. «Пусть свет зажженных елок продолжает согревать повседневность и сопровождает нас на пути к самым светлым праздникам года!» — призывает самоуправление.