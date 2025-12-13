ТОП рождественских елок: в каком латвийском городе она сверкает ярче всего?

В латвийской культурной столице 2025 года — Цесисе — праздничная елка засияла 29 ноября. Культурный центр Цесиса отметил, что этим событием был зажжен свет не только в городе, но и в каждом человеке. Муниципалитет подчеркнул, что этот день стал трогательным подведением итогов проделанной работы и важным событием в году, наполненном культурой.