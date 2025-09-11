Сейм не пошел на уступки ресторанному бизнесу - ставка НДС на общественное питание снижена не будет
Большинство депутатов Сейма в четверг отклонило подготовленные депутатами находящейся в оппозиции партии "Латвия на первом месте" (LPV) поправки к закону о налоге на добавленную стоимость (НДС), предусматривающие применение пониженной ставки НДС в размере 12% для услуг общественного питания.
Оппозиционные политики считают, что изменения могли бы способствовать развитию отрасли общественного питания, снизив налоговое бремя для предприятий и потребителей. Предлагалось ввести изменения с будущего года.
Ранее за снижение ставки НДС на основные продукты питания и для отрасли общественного питания выступал Союз зеленых и крестьян (СЗК), для которого эта цель является одной из приоритетных в бюджете следующего года. В то же время руководитель фракции Нового единства в Сейме Эдмунд Юревиц заявил, что от снижения НДС больше всего выиграют супермаркеты.
Министерство финансов (МФ) прогнозирует, что в среднесрочной перспективе дефицит бюджета при неизменной политике будет расти и составит 3% в 2026 году, 4,1% в 2027 году, 3,7% в 2028 году и 3,9% в 2029 году, что превышает допустимый уровень, свидетельствует поданный в правительство информационный отчет МФ «О макроэкономических показателях, доходах и прогнозах баланса общего государственного бюджета на 2026, 2027, 2028 и 2029 годы».
Новые прогнозы показывают, что при сценарии неизменной политики дефицит бюджета в среднесрочной перспективе будет выше, чем планировалось ранее, а дополнительное финансирование для новых приоритетных мероприятий в очень ограниченном объеме доступно только в 2026 году. Для последующих лет размер фискального пространства является отрицательным.
В государственном бюджете на следующий год определены три приоритета — оборона и безопасность, демография и образование.