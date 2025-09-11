Сейм не пошел на уступки ресторанному бизнесу - ставка НДС на общественное питание снижена не будет

Ранее за снижение ставки НДС на основные продукты питания и для отрасли общественного питания выступал Союз зеленых и крестьян (СЗК), для которого эта цель является одной из приоритетных в бюджете следующего года. В то же время руководитель фракции Нового единства в Сейме Эдмунд Юревиц заявил, что от снижения НДС больше всего выиграют супермаркеты.