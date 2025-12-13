Украина не принимает предложенный США "мирный план", но Белый дом продолжает давить. Эксперты - о перспективах завершения войны в короткие сроки
Украина после консультаций с европейскими союзниками ответила на последний проект мирного плана. Киев не соглашается на предложенный Вашингтоном вариант, однако Белый дом продолжает настаивать на достижении договоренностей в сжатые сроки. Украина говорит о принципиальных разногласиях по территориям и гарантиям безопасности, Россия выдвигает собственные условия, а США рассчитывают на политический результат уже к Рождеству. «Новая газета Европа» вместе с экспертами разбирается, насколько реалистичен такой сценарий.
Ответ Киева на американский план
11 декабря на встрече с журналистами президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что план, подготовленный США, предусматривает отвод российских войск в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях. При этом Россия, по его словам, отказывается покидать занятые позиции в Херсонской и Запорожской областях. «Их позиция, что нет, не отходят и стоим, где стоим. Это сегодня так. Я просто констатирую факт», — цитирует Зеленского «Украинская правда».
Территории и Запорожская АЭС — главные камни преткновения
Президент Украины сообщил, что украинская переговорная команда в среду направила в Вашингтон пересмотренный план и что вопросы территории и контроля над Запорожской АЭС остаются самыми спорными моментами. «Это не окончательный план, это реакция на то, что мы получили… план постоянно дорабатывается и редактируется, и это непрерывный процесс, который всё еще продолжается», — сказал он.
Украинский политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко в разговоре с «Новой-Европа» отмечает, что даже активизация дипломатических усилий США не снимает фундаментальных противоречий между сторонами. По его словам, американские инициативы не учитывают принципиально разные позиции Киева и Москвы по ключевому вопросу — статусу оккупированных территорий. «Речь прежде всего идет о территориальном вопросе. Эти противоречия невозможно преодолеть какими-то компромиссными комбинациями», «Речь прежде всего идет о территориальном вопросе. Эти противоречия невозможно преодолеть какими-то компромиссными комбинациями», — подчеркивает Фесенко.
О том же говорит и политолог Георгий Чижов. В комментарии для «Новой газеты Европа» он отмечает, что, несмотря на активизацию дипломатических усилий США, говорить о скором соглашении преждевременно. По его словам, несмотря на ощущение, что мирный процесс действительно сдвинулся с мертвой точки, основные противоречия между сторонами по-прежнему не согласованы.
12 декабря в Кремле заявили, что вывод украинских войск из Донбасса является важной частью мирного плана. По словам помощника Владимира Путина Юрия Ушакова, «без этого военные действия не прекратятся или их прекратят российские войска».
При этом он допустил, что в Донбассе не будет военных ни из России, ни из Украины, а обеспечением порядка будут заниматься сотрудники полиции и Росгвардии. «Это может ввести в заблуждение отдельных зарубежных дипломатов, но ненадолго. Достаточно навести справки, чтобы понять, что Росгвардия — это та же часть Вооруженных сил России, просто подчиненная не Минобороны, а МВД. К тому же на счету частей Росгвардии также немало преступлений против гражданского населения Украины», — считает Чижов.
По мнению политолога, универсальной формулы, которая одновременно устроила бы и Киев, и Москву, на данный момент не существует, а выработать ее в сжатые сроки практически невозможно.
Фесенко считает, что подобные предложения изначально не предполагают реального компромисса. По его словам, идея вывода украинских войск с Донбасса «вброшена российской стороной с полным пониманием того, что Украина на это не согласится, но на которую американцы, по сути, клюнули». Однако в Киеве понимают, что это иллюзия, подчеркивает эксперт. «Россия не отказывается от претензий на всю территорию регионов, которые она аннексировала. После Донбасса последуют требования по Херсонской и Запорожской областям. Американцы, на мой взгляд, наивно полагают, что по одним регионам можно договориться, а по другим зафиксировать в нынешнем состоянии. Так не бывает», — говорит политолог.
Он подчеркивает, что Украина не может согласиться на юридическое признание аннексии какой-либо части своей территории, в то время как Москва настаивает именно на этом. «Кроме того, по Донбассу мы понимаем, что предлагаемая комбинация в лучшем случае может привести к временному перемирию. Но если Украина пойдет на добровольные уступки, давление продолжится, и от нас будут требовать новых, в том числе территориальных уступок», — добавляет собеседник.
Давление США и идея «свободной экономической зоны»
Как передает Axios, Зеленский сказал, что администрация Трампа надеется достичь «полного взаимопонимания» по мирному плану к Рождеству. США хотят, чтобы Украина вывела свои войска из Донбасса, и тогда Вашингтон создаст «свободную экономическую зону» на территориях, которые в настоящее время контролирует Киев, сообщает The Guardian со ссылкой на выступление Зеленского. «Кто будет управлять этой территорией, которую они называют “свободной экономической зоной”, или “демилитаризованной зоной”, они не знают, — заявил президент Украины, отметив, что Киев не считает этот план справедливым, пока не будет гарантий того, что российские войска не захватят всю территорию после выхода войск ВСУ. — Если речь идет о компромиссе, то это должен быть справедливый компромисс», — добавил он.
По словам Фесенко, американская сторона фактически согласилась с российской логикой переговоров: сначала рамочное политическое соглашение, затем прекращение огня и лишь потом полноценный договор.
Политолог называет такую логику повторением ошибок Минских соглашений, провалившихся из-за прямо противоположных подходов сторон. Россия, как и сейчас, настаивала на первоочередном выполнении политических пунктов, в то время как Украина считала, что сначала необходимо прекращение огня и решение вопросов безопасности. «Именно так, кстати, реализуется модель прекращения огня в секторе Газа», — отмечает Фесенко.
Собеседник «Новой-Европа» убежден, что именно расхождение в видении модели прекращения войны — это первая и главная причина, по которой американский план не будет реализован, тем более в ближайшее время.
По словам Чижова, жесткий дедлайн — это прежде всего политическая цель Дональда Трампа. Он считает, что американскому президенту важно продемонстрировать сам факт достижения договоренностей, даже если их содержание остается вторичным. С одной стороны, это позволило бы Трампу укрепить позиции на международной арене и представить США в роли миротворца. С другой стороны, не исключает эксперт, на позицию Белого дома могут влиять и дополнительные мотивы. По его мнению, в окружении Трампа могли получить сигналы из Москвы, связанные с перспективами бизнеса, что также может подталкивать Вашингтон к ускорению переговоров.
— Но принципиально ничего не изменилось: в России по-прежнему действует преступный режим, который ведет агрессивную войну против Украины и готов ее заканчивать только на своих условиях.
В Украине такие условия воспринимаются скорее не как мир, а как передышка для более удобного возобновления агрессии со стороны России, — поясняет политолог.
Зеленский сказал, что, если Украина согласится на предложенную США схему, для ее ратификации потребуются выборы или референдум, и добавил, что только украинский народ может принимать решения о территориальных уступках.
Чижов, однако, сомневается в реализуемости такого сценария в нынешних условиях. Он отмечает, что провести легитимные выборы или референдум возможно только после прекращения огня и отмены военного положения. По его мнению, подобные заявления могут быть попыткой Зеленского говорить с Трампом на понятном ему языке, не означая готовности к немедленным политическим решениям: «Хотите выборов? Мы не против».
Фесенко считает, что ключевая проблема заключается не только в содержании американского плана, но и в реальных намерениях Кремля. По его мнению, Владимир Путин не заинтересован в прекращении войны. «Все его последние заявления и действия показывают, что ставка делается на продолжение войны. Путин считает, что у России сейчас есть шанс выиграть эту войну полностью, а не просто получить частичные уступки», — говорит политолог.
Мирные переговоры, по его словам, используются Москвой как тактический инструмент в том числе для того, чтобы избежать конфликта с Трампом и переложить ответственность за провал диалога на Киев. Идея уступок по Донбассу, считает эксперт, направлена либо на провоцирование внутриполитического кризиса в Украине, либо на обострение отношений между Киевом и Вашингтоном.
Фесенко также указывает на сугубо технические ограничения переговорного процесса. Челночная модель, при которой американцы поочередно общаются с Киевом и Москвой, значительно замедляет диалог.
По его оценке, даже теоретически уложиться в оставшееся до праздников время — фактически одну рабочую неделю — практически невозможно. А любое компромиссное предложение Россия может отвергнуть, выдвинув новые ультиматумы. «Поэтому я остаюсь большим скептиком относительно возможности какого-либо мирного соглашения в обозримой перспективе», — резюмирует политолог.
«Армия не пойдет на добровольную сдачу территорий»
Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в разговоре с «Новой газетой Европа» объясняет, что две трети украинцев категорически против территориальных уступок. Армия тем более не пойдет на добровольную сдачу территорий.
— Ведь именно армии в итоге приходится разгребать за политиками. Вполне допускаю, что в случае, если власть решит передать украинскую землю врагу, начнется военный переворот и в итоге Зеленского может ждать судьба Николае Чаушеску. Путин пытается устроить подставу и вбить клин между киевским руководством и украинским народом, — продолжает эксперт.
По его оценке, в случае передачи территорий, на которых настаивает Кремль, перед Украиной откроется катастрофическая стратегическая перспектива. Он указывает, что отход с ключевого оборонительного рубежа, проходящего по высотам Донецкого кряжа вдоль рек Оскол и Северский Донец и опирающегося на города-крепости, фактически станет приглашением для Владимира Путина накопить силы и вновь начать наступление. Эксперт поясняет, что за Донбассом в направлении Днепра тянется ровная местность, где крайне сложно закрепиться и выстроить устойчивую линию обороны, а выход армии РФ на оперативный простор сделает сдерживание наступления чрезвычайно трудным.
Свитан говорит, что в случае оставления ВСУ Краматорска и Славянска у российских войск появится возможность развивать наступление с юга в сторону Харькова. Под угрозой, по его словам, окажутся Полтавская, Запорожская и Днепропетровская области, а параллельно Россия сможет вновь попытаться атаковать Украину с территории Беларуси в направлении Киева и Чернигова.
Эксперт подчеркивает, что полностью остановить за десять дней боевые действия на фронте в полторы тысячи километров практически невозможно:
— Стороны сегодня взаимопроникают в позиции друг друга. Десятки километров занимает серая зона, которую полностью не контролируют противники. Как ее поделить?
По мнению собеседника, Трампу важно вынудить стороны к заявлению об остановке боевых действий и подписанию минимальных договоренностей.
— Будут ли на самом деле прекращены бои, а если да, то на какое время, американского президента волнует гораздо меньше, чем громкие слова об этом, — говорит Свитан.
В Белом доме заявили, что Трамп направит своего представителя на переговоры в Европе по Украине в эти выходные, если будет реальная возможность подписания мирного соглашения. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сказала, что Трамп устал от саммитов, на которых не удается достичь результата. «Президент крайне разочарован обеими сторонами этой войны, и ему надоели встречи просто ради самих встреч», — заявила она.
В субботу в Париже должна состояться встреча высокопоставленных чиновников из Украины, Франции, Германии и Великобритании. Sky News передает со ссылкой на источник, что президент Украины планирует посетить Берлин в понедельник.
— На мой взгляд, европейцы будут убеждать Киев не идти до конца по ультимативному российско-американскому сценарию. В ответ Украина, вероятно, будет просить гарантий поддержки хотя бы на ближайший год — на уровне, достаточном для покрытия военных и экономических потребностей. Не секрет, что в условиях войны собственных доходов украинского бюджета не хватает: почти все они уходят на оборону, а социальные расходы закрываются за счет западной помощи, — комментирует будущие переговоры Украины и европейских союзников Чижов.
При этом, отмечает он, на следующий год европейские страны пока не гарантировали Украине необходимого объема финансирования. Политолог поясняет, что правительствам ЕС становится всё сложнее выделять такие суммы из собственных бюджетов.
Военный аналитик, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак уверен, что к Рождеству заключить договор не получится, так как осталось слишком мало времени для согласования предложенных Вашингтоном пунктов.
— Москва тоже планирует зимнюю кампанию и заготавливает ракеты и дроны для атак Украины. Стороны не успеют найти точки взаимопонимания, — поясняет он в комментарии для «Новой газеты Европа».
По его словам, в случае если Владимир Зеленский выйдет за рамки своих полномочий и согласится на передачу России не захваченной на данный момент части Донецкой области, включая города Славянско-Краматорской агломерации, это будет означать нарушение украинского законодательства. Ступак подчеркивает, что у президента нет правовой основы для принятия такого решения и что подобные действия могут повлечь обвинение в государственной измене. Собеседник также считает, что депутаты Верховной рады постараются дистанцироваться от подобных договоренностей и не будут принимать в них участия. По его оценке, в украинском обществе такое решение способно вызвать резкую реакцию, вплоть до масштабных протестов и беспорядков.