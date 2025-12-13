Украина не принимает предложенный США "мирный план", но Белый дом продолжает давить. Эксперты - о перспективах завершения войны в короткие сроки

Как передает Axios, Зеленский сказал, что администрация Трампа надеется достичь «полного взаимопонимания» по мирному плану к Рождеству. США хотят, чтобы Украина вывела свои войска из Донбасса, и тогда Вашингтон создаст «свободную экономическую зону» на территориях, которые в настоящее время контролирует Киев, сообщает The Guardian со ссылкой на выступление Зеленского. «Кто будет управлять этой территорией, которую они называют “свободной экономической зоной”, или “демилитаризованной зоной”, они не знают, — заявил президент Украины, отметив, что Киев не считает этот план справедливым, пока не будет гарантий того, что российские войска не захватят всю территорию после выхода войск ВСУ. — Если речь идет о компромиссе, то это должен быть справедливый компромисс», — добавил он.