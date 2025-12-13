Марафон "Dod pieci!" собрал более 82 тысяч евро за первые сутки
В первые сутки благотворительного марафона "Dod pieci!" собрано 82 194 евро — средства направят на помощь детям и молодежи с неврологическими двигательными нарушениями, обеспечив им доступ к необходимым терапии и реабилитации.
В первые сутки благотворительного марафона «Dod pieci!» было пожертвовано 82 194 евро. Все средства, собранные в рамках благотворительного марафона, будут направлены на платформу ziedot.lv, чтобы помочь детям и молодежи с неврологическими двигательными нарушениями оплатить физиотерапию, эрготерапию, лечебный массаж, водолечение и физиотерапевтические процедуры.
В рамках благотворительного марафона в этом году в восьми городах Латвии также установлены стены "слов силы", на которых можно оставить добрые, заботливые, ободряющие, поддерживающие или вдохновляющие слова для людей, которым сейчас необходима поддержка.
Такая стена до 6 января будет находиться в Цесисе на площади Рожу, в Кулдиге в Городском саду, а также до 31 декабря — в торговом центре Ditton в Даугавпилсе.
В Елгаве стены слов силы будут доступны до 6 января. В частности, до 23 декабря такая стена будет в Елгавском доме культуры, с 23 декабря по 6 января — в Земгальском олимпийском центре, а также с 24 декабря по 6 января — в Земгальском региональном центре развития компетенций.
Также стена до 6 января будет находиться в здании Мадонской думы, в Огре на улице Бривибас, у Валмиерского культурного центра, а также на Ратушной площади в Вентспилсе.
Поддержать цель марафона можно и от имени своего города — пожертвовав средства за те города, где установлены стены слов силы, на страницах проекта «Dod pieci!».
До 18 декабря на сайте dodpieci.lv можно обменять пожертвование на свою любимую песню в эфире Latvijas Radio 5 при помощи электронного платежа. Также до 18 декабря наличные и безналичные пожертвования будут приниматься в стеклянной студии благотворительного марафона в Старой Риге.
До 4 января каждый житель Латвии сможет поддержать «Dod pieci!», делая пожертвования в магазинах Narvesen по всей Латвии. При покупке горячего напитка в специальных кружках «Dod pieci!» 10 центов направляются на цель марафона, также поддержку можно оказать через ящики для пожертвований или добавив сумму пожертвования к сумме покупки при оплате банковской картой.
Также до 6 января пожертвования будут приниматься на сайте ziedot.lv или по телефону 90204110 (стоимость звонка — пять евро).
Благотворительный марафон «Dod pieci!» является частью международного проекта Serious Request, в рамках которого радиодиджеи в разных европейских странах в течение недели ведут эфир из специальной стеклянной студии, привлекая внимание к выбранной группе благотворительного марафона или общественно значимой теме. Каждый желающий приглашается пожертвовать средства в обмен на любимую песню в радиоэфире.