Марафон "Dod pieci!" собрал более 82 тысяч евро за первые сутки

В Елгаве стены слов силы будут доступны до 6 января. В частности, до 23 декабря такая стена будет в Елгавском доме культуры, с 23 декабря по 6 января — в Земгальском олимпийском центре, а также с 24 декабря по 6 января — в Земгальском региональном центре развития компетенций.