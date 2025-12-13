Эйнар Репше признает приватизационные сертификаты ошибкой и объясняет крах "Банка Балтия"

Чтобы достичь больших целей, нужны изменения в организации работы Кабинета министров. Репше отмечает, что сейчас в повестке заседаний десятки мелочей и технических поправок, в которые министры не в состоянии глубоко вникать, поэтому голосование происходит механически. Вместо этого на заседаниях следовало бы рассматривать два-три концептуальных вопроса, в которые министры могли бы детально вникнуть. Такая практика, по его словам, введена в Эстонии. Сейчас же важные вопросы тонут в мелочах, например в спорах о Стамбульской конвенции, хотя есть куда более значимые проблемы.