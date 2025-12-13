Эйнар Репше признает приватизационные сертификаты ошибкой и объясняет крах "Банка Балтия"
Эйнар Репше, бывший президент Банка Латвии и экс-премьер, в интервью рассуждает о прошлых ошибках, нынешней политике и предлагает стране амбициозные национальные цели — от оборонных технологий до реформы образования и энергетики.
Эйнар Репше - президент Банка Латвии с 1991 по 2001 год, позднее премьер-министр, а также министр обороны и финансов. Один из учредителей партии «Новое время». Хотя сейчас он не участвует в активной политике, Репше продолжает стремиться быть полезным обществу, например, сотрудничая с аналитическим центром LASER и участвуя в исследованиях по реформе системы здравоохранения.
Взгляд в зеркальце заднего вида
Возвращаясь к девяностым в Латвии и вопросу, что можно было бы сделать иначе, Эйнар Репше самокритичен. По его мнению, надо было больше стимулировать развитие национальной промышленности. Следовало сохранить больше производственных мощностей, особенно пищевую промышленность, именно в руках латышей. Однако это частично противоречит его прежнему убеждению, что свободный рынок все устроит без вмешательства государства — на что правительства тогда и опирались, вводя стремительный капитализм.
Ошибкой Репше считает и приватизационные сертификаты: идея была хорошая, но результат — плохой.
«Сначала некоторые добились того, что на сертификаты нельзя было ничего купить, и они были малоценными. Позже эти же люди массово их скупили и добились появления ценных приватизационных объектов. Это позволило сосредоточить большие богатства в немногих руках, создав местных "олигархов"».
Говоря о крахе «Банка Балтия», Репше признаёт, что это была цена за решение создать местный банковский сектор, а не оставаться только с филиалами иностранных банков, а также результат недостатка опыта и недобросовестности. «В зеркальце заднего вида все умные», — говорит бывший президент Банка Латвии.
Политические «внуки»
Оценивая нынешнюю политику, Репше осторожен с критикой, потому что тех, кто сейчас у власти, он считает своими «политическими внуками». «Новое Единство» выросло из основанной им партии «Новое время», а Национальное объединение — преемник LNNK, которую Репше в свое время создал вместе с Эдуардом Берклавсом.
Репше считает, что парламент — это зеркало общества, поэтому он больше сосредотачивается на предложении идей, ведь именно нехватка идей для трансформации и роста — наиболее заметна. «Мы слишком поглощены повседневностью, забывая о важных вопросах».
Латвийская «лунная программа»
Эйнар Репше предлагает выдвинуть Латвии национальные цели на следующую декаду, приводя в пример президента Кеннеди и программу высадки человека на Луну - такие цели мобилизуют.
Какими они могли бы быть? Репше предлагает несколько амбициозных идей.
- Оборонные технологии — государство могло бы объявить конкурс с крупной премией частному сектору, например, за разработку технологии роя антидронов, пригодной и для экспорта.
- Образование — поставить цель создать лучшую систему образования в Балтии или даже Европе, переориентировав ее на изменения, вызванные искусственным интеллектом.
- Энергетика — добиться, чтобы для всех потребителей была доступна дешевая электроэнергия, что повысило бы конкурентоспособность.
Реформа работы правительства
Чтобы достичь больших целей, нужны изменения в организации работы Кабинета министров. Репше отмечает, что сейчас в повестке заседаний десятки мелочей и технических поправок, в которые министры не в состоянии глубоко вникать, поэтому голосование происходит механически. Вместо этого на заседаниях следовало бы рассматривать два-три концептуальных вопроса, в которые министры могли бы детально вникнуть. Такая практика, по его словам, введена в Эстонии. Сейчас же важные вопросы тонут в мелочах, например в спорах о Стамбульской конвенции, хотя есть куда более значимые проблемы.
Репше признаётся, что предлагал свои идеи государственным деятелям, но после похвалы обычно следует тишина. На вопрос, вернулся ли бы он в политику, Эйнар Репше отвечает: «Не хочу быть каким-то типом, который всем навязывается. Но если я кому-то нужен, все знают, где меня найти».