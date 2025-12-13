"Это абсолютное свинство и наглость": жители в шоке - в Кенгарагсе женщина украла гирлянды с елки
В Риге, в Кенгарагсе, возле одного из многоэтажных домов на улице Икшкилес жители разместили гирлянды, чтобы вместе создать праздничное настроение. Поздно вечером в среду одна женщина вместе с сообщником, который стоял «на стреме», решила забрать лампочки себе — не щадя при этом насаждения, на которых были размещены украшения.
Жители дома №11 на улице Икшкилес гордились украшенным к Рождеству двором и даже сняли и сфотографировали результат, поделившись видео в районных чатах, сообщает «Degpunktā».
Инесе, жительница дома: «Наша домовая традиция уже несколько лет подряд — к Первому Адвенту украшать елочку у дома. Приглашаем детей, дарим маленькие подарки. Пару лет назад решили не останавливаться на этом и добавить праздничного настроения всему двору. Незадолго до самого Рождества мы разместили гирлянды».
Гирлянды обвили вокруг нескольких декоративных кустов у дома и для надежности закрепили на ветках стяжками. Радость от проделанной работы оборвалась позавчера около полуночи, когда камера у здания зафиксировала вандализм: женщина оборвала ветки кустов и унесла гирлянды, повредив как минимум пять насаждений. Неподалеку ее ждал сообщник.
Инесе, жительница дома: «Надо сказать, гирлянды китайского производства, но в любом случае они куплены на деньги, которые пожертвовали жители нашего дома. Конечно, там еще и батарейки. Это абсолютное свинство и наглость — за чужой счет обеспечивать себе праздничное настроение украденными гирляндами».
Никто из опрошенных жильцов не понимает, почему взрослые люди решаются на такие абсурдные поступки.
Жительница дома: «Конечно, это неадекватно. Кто скажет, что адекватно? К тому же это женщина, не какие-то подростки. Взрослая женщина — очень странно. Что у них в голове, я не знаю. Это глупо».
О краже решили сообщить в Государственную полицию. Женщину, попавшую на видео, призывают привести в порядок испорченное и извиниться перед жителями дома. Если вы узнали вандала, жители дома №11 на улице Икшкилес просят сообщить правоохранителям.