Тихие воспаления могут вызвать катастрофу: как незаметное "тление" в организме разрушает наше здоровье

Исследования показывают, что хроническое воспаление связано с развитием: сердечно-сосудистых заболеваний (атеросклероз, гипертония); диабета 2 типа; ожирения и метаболического синдрома; болезни Альцгеймера; депрессии и тревожных расстройств; аутоиммунных заболеваний (ревматоидный артрит, псориаз и др.); онкологических заболеваний. То есть это не просто дискомфорт, а невидимый механизм разрушения всего организма.