Старость - главная причина развития проблем с суставами? Врачи развеивают мифы

Основной функцией суставов является движение - поэтому им необходимо двигаться. Физиотерапевт Илзе Шенберга объясняет, что регулярная и правильно подобранная физическая нагрузка улучшает кровообращение вокруг суставов, укрепляет мышцы и делает суставы стабильными. За счет этого улучшается функциональность суставов и уменьшается боль. Среди аэробных занятий наиболее благоприятными для суставов являются ходьба, езда на велосипеде и плавание. Но и здесь следует соблюдать осторожность - например, во время плавания следует обращать внимание на позицию шеи и плеч, чтобы не возникало перегрузки в этой области. Полезны также силовые тренировки с соответствующей нагрузкой, но осваивать их важно под наблюдением физиотерапевта или тренера. Между тем людям с заболеваниями суставов обычно не рекомендуется бег, а также виды спорта с преобладанием однообразных и повторяющихся движений. Людям, уже сталкивавшимся с травмами суставов, фармацевт "Euroaptieka" советует перед началом физической активности зафиксировать и правильно позиционировать суставы, используя эластичные бинты, тейпы или ортезы. Если все же была получена травма, то можно использовать обезболивающие препараты или мазь локального действия, но если боль не проходит, проконсультируйтесь со специалистом. Охлаждающие мази предназначены для острых ситуаций, например, в первые 24 часа после растяжения, вывиха или травмы сустава. Согревающие мази используют в случаях хронических болей или мышечного напряжения, но их нельзя применять во время воспаления.