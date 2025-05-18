Старость - главная причина развития проблем с суставами? Врачи развеивают мифы
О здоровье суставов мы обычно задумываемся только когда, когда проблемы уже появились. К сожалению, в обществе по-прежнему бытует множество мифов, мешающих вовремя обратиться за помощью или изменить повседневные привычки. Чтобы отличить правду от заблуждений, фармацевт Euroaptieka Зане Мелберга и физиотерапевт Profesora Skrides Sirds klīnika Илзе Шенберга опровергают пять распространенных в обществе мифов о здоровье суставов.
Весна призывает возобновить более активный образ жизни, но важно делать это, помня о здоровье суставов. Проведенный Euroaptieka опрос Labsajūtas Barometrs (Барометр хорошего самочувствия) показал, что физическая активность и выезд на природу - самые популярные способы улучшить самочувствие, которые выбирают 56% жителей Латвии. "После холодных месяцев, когда движения было меньше, нужно особое внимание к суставам - постепенное увеличение нагрузки и понимание того, что принесет им пользу в долгосрочной перспективе. Сейчас важно отличить мифы от правды, чтобы движение помогало, а не вызывало проблем со здоровьем", - говорит фармацевт Euroaptieka Зане Мелберга.
1-й миф: старость - главная причина развития проблем с суставами
Хотя возраст - важный фактор развития заболеваний суставов, он не является основным, отмечает физиотерапевт Илзе Шенберга. Думать о здоровье суставов надо начинать еще в молодости - как мы к ним относимся и какую даем им нагрузку. Такие болезни как ревматоидный артрит и подагра могут поражать и молодых людей, поэтому важное значение имеет образ жизни. Например, если у человека лишний вес, то это значительно повышает нагрузку на суставы. Кроме того, сидячая работа и недостаточная физическая нагрузка препятствуют развитию мышц, необходимых для поддержки и защиты суставов. Противоположная ситуация - физическая работа с поднятием тяжестей или однообразными движениями - может привести к перегрузке суставов и их преждевременному изнашиванию. Фармацевт Euroaptieka добавляет, что дополнительный риск заболевания суставов повышается у женщин в период менопаузы, когда гормональные изменения, особенно снижение уровня эстрогена, оказывают непосредственное влияние на здоровье суставов. Если терапия будет неправильной или недостаточной, то состояние может ухудшиться, вызывая боль, скованность и воспалительные процессы.
2-й миф: употребляя в пищу продукты с коллагеном, можно восстановить и значительно улучшить здоровье суставов
Мелберга объясняет, что коллаген - натуральный белок, содержащийся в костях, сухожилиях и хрящах. Он активно образуется в организме примерно до 25-летнего возраста, но затем его синтез сокращается, и организм начинает использовать имеющиеся запасы. Чаще всего коллаген получают из говяжьих или свиных костей и хрящей, а также из рыбьей чешуи или кожи. Дополнительное позитивное действие оказывает также витамин С, способствующий синтезу коллагена. Важно также принимать кальций, витамин D, глюкозамин и магний. В аптеках доступны различные пищевые добавки для укрепления суставов - каждый может выбрать наиболее подходящую для себя форму, в том числе комплексные средства со сбалансированной дозировкой. Но эти питательные вещества лучше всего усваиваются, если принимать их с полноценной пищей, богатой белками и антиоксидантами. Между тем физиотерапевт добавляет, что столь же важно укреплять мышцы, окружающие суставы, - они должны быть достаточно сильными и прочными, чтобы обеспечивать суставам необходимую внешнюю поддержку. При недостаточной мышечной массе механическая нагрузка на суставы возрастает, увеличивая их износ, повреждение и риск травмы.
3-й миф: хруст в суставах означает, что сустав поврежден
Хруст суставов не всегда указывает на их повреждение. Физиотерапевт объясняет, что важнее обращать внимание на то, не сопровождается ли хруст болью, отеком или ограничением подвижности в конкретном суставе. При появлении какого-либо из этих симптомов необходимо проконсультироваться со специалистом и провести дополнительные обследования. Если жалоб нет, то хруст безвреден - он может быть вызван "лопанием" воздушных пузырьков в суставной жидкости, которое сопровождается характерным звуком. Иногда может возникать ощущение, будто сухожилие перекатывается через кость - это также обычно не связано с нарушением здоровья суставов. Намеренное щелканье суставами пальцев обычно также безвредно, если не делать этого слишком часто или с силой. Однако, если после хруста появляются боль или дискомфорт, это желательно прекратить и обратиться к специалисту.
4-й миф: физическая активность повреждает суставы, поэтому людям с болью в суставах не следует заниматься спортом
Основной функцией суставов является движение - поэтому им необходимо двигаться. Физиотерапевт Илзе Шенберга объясняет, что регулярная и правильно подобранная физическая нагрузка улучшает кровообращение вокруг суставов, укрепляет мышцы и делает суставы стабильными. За счет этого улучшается функциональность суставов и уменьшается боль. Среди аэробных занятий наиболее благоприятными для суставов являются ходьба, езда на велосипеде и плавание. Но и здесь следует соблюдать осторожность - например, во время плавания следует обращать внимание на позицию шеи и плеч, чтобы не возникало перегрузки в этой области. Полезны также силовые тренировки с соответствующей нагрузкой, но осваивать их важно под наблюдением физиотерапевта или тренера. Между тем людям с заболеваниями суставов обычно не рекомендуется бег, а также виды спорта с преобладанием однообразных и повторяющихся движений. Людям, уже сталкивавшимся с травмами суставов, фармацевт "Euroaptieka" советует перед началом физической активности зафиксировать и правильно позиционировать суставы, используя эластичные бинты, тейпы или ортезы. Если все же была получена травма, то можно использовать обезболивающие препараты или мазь локального действия, но если боль не проходит, проконсультируйтесь со специалистом. Охлаждающие мази предназначены для острых ситуаций, например, в первые 24 часа после растяжения, вывиха или травмы сустава. Согревающие мази используют в случаях хронических болей или мышечного напряжения, но их нельзя применять во время воспаления.
5-й миф: артрит - излечимое заболевание
Артрит вылечить невозможно, так как это хроническое заболевание, но его можно успешно контролировать, сохраняя привычное качество жизни. Для эффективного контроля симптомов артрита прежде всего следует определить его форму. Ревматоидный артрит - аутоиммунное заболевание, и первичное лечение назначает ревматолог, обычно в виде медикаментозной терапии. Остеоартрит, в свою очередь, является дегенеративным заболеванием суставов, при котором важное значение имеют физическая активность, контроль массы тела и соблюдение эргономических факторов в повседневной жизни. Регулярная физиотерапия и упражнения для улучшения объема движения суставов помогут ослабить симптомы и улучшить повседневное самочувствие. Дополнительную может помочь соответствующее питание. Зане Мелберга рекомендует употреблять жирные кислоты и обращать внимание на описание на упаковке и такие буквы, как DHS и EPS, чтобы именно эти жирные кислоты содержались в одной капсуле в максимально возможной концентрации. Они окажут благотворное действие на работу всего организма.
Здоровье суставов тесно связано с нашими ежедневными привычками - чем осознаннее мы о них заботимся, тем дольше сможем сохранять свободу движений и хорошее самочувствие. Если же вы ежедневно ощущаете боль или дискомфорт, то рекомендуется своевременно проконсультироваться с врачом или фармацевтом, чтобы установить причины и найти подходящее решение.
Опрос по заказу Euroaptieka был проведен в марте 2025 года компанией по исследованию рынка Norstat Latvija, и в нем принял участие 1001 респондент в возрасте от 18 до 74 лет со всей Латвии.