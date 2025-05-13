29-летняя женщина, у которой диагностировали рак, дала важный совет

Женщина поделилась своим опытом на платформе Reddit — она охарактеризовала себя как активного человека, заботившегося о здоровье: у нее был личный рекорд в полумарафоне, и она тренировалась до четырех раз в неделю. У нее не было генетической предрасположенности, а образ жизни был значительно здоровее, чем у большинства ее сверстников. Поэтому диагноз стал для нее шоком: изначально она подозревала язвенный колит или геморрой и решила пройти колоноскопию, пишет Postimees.ee.