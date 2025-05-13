29-летняя женщина, у которой диагностировали рак, дала важный совет
29-летняя женщина рассказала о своем неожиданном диагнозе — рак толстой кишки. Она призвала всех внимательно относиться к изменениям в своем организме и не игнорировать тревожные симптомы. Ее опыт подчеркивает растущую обеспокоенность среди врачей: колоректальный рак все чаще выявляют у молодых людей.
Женщина поделилась своим опытом на платформе Reddit — она охарактеризовала себя как активного человека, заботившегося о здоровье: у нее был личный рекорд в полумарафоне, и она тренировалась до четырех раз в неделю. У нее не было генетической предрасположенности, а образ жизни был значительно здоровее, чем у большинства ее сверстников. Поэтому диагноз стал для нее шоком: изначально она подозревала язвенный колит или геморрой и решила пройти колоноскопию, пишет Postimees.ee.
«В декабре у меня в стуле появилась темная кровь и слизь, а в туалет я стала ходить несколько раз в день, хотя раньше — только один», — написала она. Поскольку симптомы временно исчезли, а в начале нового года медицинские расходы снова выросли, она отложила обследование. Только в апреле наконец сделав колоноскопию, она узнала о наличии опухоли.
Женщина подчеркнула, как легко симптомы колоректального рака спутать с другими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, такими как синдром раздраженного кишечника или язвенный колит. «Если что-то кажется странным — поговорите с врачом», — призвала она.
Ее опыт перекликается с предупреждениями Центра по контролю и профилактике заболеваний США, согласно которым полипы и рак толстой кишки на ранних стадиях могут вообще не проявляться симптомами. Если они появляются, это могут быть:
- изменения в работе кишечника,
- кровь в кале или на нем,
- постоянная диарея или запор,
- боли или спазмы в животе,
- необъяснимая потеря веса.
Поскольку симптомы могут быть слабо выражены или вовсе отсутствовать, регулярные обследования крайне важны даже в молодом возрасте. Медицинские эксперты подчеркивают, что колоректального рака часто можно избежать или обнаружить на ранней стадии с помощью своевременного скрининга, который позволяет удалить предраковые полипы до их перерождения в злокачественные.
Пока ученые продолжают искать ответ на вопрос, почему случаи рака толстой кишки растут именно среди молодых людей, история этой женщины напоминает о важном правиле: прислушивайтесь к своему телу, говорите о симптомах и не откладывайте необходимые обследования.