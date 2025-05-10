Плюшевые игрушки - милые убийцы? Шокирующие факты о микробах в детской комнате

Эксперты предупреждают, что это может привести к серьезным рискам для здоровья, особенно у детей. Исследование MattressNextDay выявило, что на плюшевых игрушках содержится на 230% больше микробов, чем на туалетном сиденье, и на 650% больше, чем на крышке мусорного бака. Из-за мягких тканей бактерии, грибки и пылевые клещи легко размножаются, создавая угрозу для здоровья. «Эти безобидные на первый взгляд предметы являются идеальной средой для размножения бактерий, грибков и аллергенов. На средней детской плюшевой игрушке обитает в два раза больше микробов, чем на сиденье унитаза», – говорится в исследовании.