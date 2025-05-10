Плюшевые игрушки - милые убийцы? Шокирующие факты о микробах в детской комнате
Плюшевые игрушки и одеяла – не только уютные предметы, но и потенциальные рассадники микробов. Недавнее исследование показало тревожные результаты: на детских игрушках скапливается больше бактерий, чем на сиденье унитаза. Как защититься от вредных микроорганизмов и правильно ухаживать за любимыми вещами?
Эксперты предупреждают, что это может привести к серьезным рискам для здоровья, особенно у детей. Исследование MattressNextDay выявило, что на плюшевых игрушках содержится на 230% больше микробов, чем на туалетном сиденье, и на 650% больше, чем на крышке мусорного бака. Из-за мягких тканей бактерии, грибки и пылевые клещи легко размножаются, создавая угрозу для здоровья. «Эти безобидные на первый взгляд предметы являются идеальной средой для размножения бактерий, грибков и аллергенов. На средней детской плюшевой игрушке обитает в два раза больше микробов, чем на сиденье унитаза», – говорится в исследовании.
В свою очередь на обычном одеяле микробов почти на 200% больше, чем на крышке унитаза, и на 500% больше, чем на мусорном ведре. Почти половина протестированных одеял и около 30% мягких игрушек превысили предельные значения, установленные в исследовании.
Доктор Снигуле Гейге предупреждает о риске для здоровья, который представляют эти предметы: «Для детей, чья иммунная система еще только развивается, эти риски представляют еще большую опасность». Бактерии, включая кишечную палочку и стафилококк, могут вызывать инфекции и респираторные заболевания.
Как защититься?
Регулярный уход за предметами, которые находятся рядом каждый день, поможет избежать неприятных последствий и сохранить здоровье всей семьи.
Мартин Сили, эксперт по сну, рекомендует стирать плюшевые игрушки и одеяла не реже раза в месяц при температуре 60°C. Если игрушку нельзя стирать в машине, подойдет ручная очистка с моющим средством. Также эффективным способом уничтожения микробов является помещение игрушки в морозильную камеру.