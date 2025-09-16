Чудеса современных технологий: мужчина зашел в Facebook и лишился 75 000 евро
В таллиннском районе Кристийне 64-летний мужчина стал жертвой мошенников, сообщает эстонское издание Postimees.
Мужчина увидел в Facebook пост, якобы содержащий инвестиционные советы от телепередачи Esimene stuudio, и оставил свои контактные данные на указанном веб-сайте.
После этого с мужчиной связался якобы консультант, который направил его сделать переводы в криптовалютный кошелек Binance, откуда потерпевший теперь больше не может вывести свои деньги. Ущерб составляет около 75 000 евро.
Кроме того, эстонская полиция расследует случай, когда 66-летнему жителю Таллина позвонили якобы из Кассы здоровья и сообщили, что у него есть неиспользованная компенсация.
Затем ему якобы позвонили из отдела кибербезопасности Swedbank и сказали, что предыдущий звонок из Кассы здоровья был мошенничеством, и попросили подтвердить PIN-коды, чтобы поймать мошенников. Ущерб, нанесенный этим мошенничеством, еще выясняется.