Патриарх не нашел паству. В Латвии с официальным визитом побывал лидер мирового православия Варфоломей. Что он увидел?

Поскольку церковь эта не признана, патриарх Варфоломей в какие-либо контакты с ней в ходе визита не вступил. Как рассказал «Новой газете Европа» клирик Автономной церкви архимандрит Филарет (Романов), фактически все православные храмы Латвии «воспринимаются как собственность митрополита Александра (Кудряшова)», а на частную квартиру, где молятся последователи Автономной церкви, патриарх Варфоломей точно бы не пошел. О. Филарет подтвердил, что нынешний глава ЛПЦ сохраняет тесные связи с Московской патриархией, поэтому смена статуса ЛПЦ и ее возвращение в Константинопольский патриархат могут произойти только путем смены предстоятеля. Таким образом, если в соседних Эстонии и Литве — странах со схожей исторической судьбой и с близкой к латвийской долей православного населения — уже имеются устойчивые канонические структуры Константинопольского патриархата, Латвии лишь предстоит решать вопрос о полном каноническом отделении местного православия от Москвы. Хотя на бумаге это отделение уже состоялось, на практике, как показал визит Варфоломея, до него еще далеко.