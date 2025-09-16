Патриарх не нашел паству. В Латвии с официальным визитом побывал лидер мирового православия Варфоломей. Что он увидел?
Вселенский патриарх Варфоломей посетил с официальным визитом Латвию 12–13 сентября. Визит оставил странное впечатление: гостя из Константинополя принимали на высшем политическом уровне, но Варфоломей не встретился ни с кем из местных православных. Несмотря на провозглашенную по государственному закону автокефалию, Латвийская православная церковь, объединяющая около 130 приходов, остается в орбите Московского патриархата и, следовательно, в изоляции от остального православного мира.
Протокол
Первый день визита духовного лидера православного мира — Константинопольского (он же — Вселенский) патриарха Варфоломея I — в Ригу, 12 сентября, выдался чрезвычайно насыщенным. Вызывает восхищение энергия 85-летнего предстоятеля, который возглавляет первую по чести поместную православную церковь мира уже 34 года. Из аэропорта Варфоломей с сопровождавшими его духовными лицами направился в Рижский замок — резиденцию президента Латвии Эдгарса Ринкевичса, где был принят с протокольными особенностями, характерными для визита главы государства. Разве что гимны не исполнялись, поскольку у Константинопольского патриарха как гражданина Турции своего личного гимна нет. Помимо религиозной ситуации в стране и развития экуменических (межконфессиональных) связей, президент и патриарх говорили о ситуации в Украине и на Ближнем Востоке. Ринкевичс обвинял Россию в военных преступлениях и упрямом несогласии вести переговоры, отдавая должное проукраинской позиции Вселенского патриаршего престола.
Из резиденции президента патриарх направился в офис премьер-министра Латвии Эвики Силини, которая тоже благодарила гостя из Стамбула за вклад в укрепление мира, «неизменную поддержку Украины и важность независимой церкви». Цикл официальных встреч завершился визитом Варфоломея в сейм Латвии, где он побеседовал со спикером Дайгой Миериней. Содержание разговора в целом совпадало с предыдущими: говорили в основном о ситуации в Украине и патологическом упрямстве руководства РФ. Но здесь Вселенский патриарх наконец дал волю своим эмоциям в отношении руководства РПЦ, которое еще в 2018 году разорвало каноническое общение с Константинополем (кстати, из-за Украины — тогда Вселенский патриархат готовился предоставить Томос об автокефалии Православной церкви Украины, которую РПЦ считает «раскольнической» и «националистической»).
Варфоломей назвал позицию своего коллеги Кирилла и его окружения «неприемлемой», поскольку Христос призвал Своих последователей быть миротворцами, а не разжигателями войны.
Гость также сообщил, что целью его визита является «восстановление исторических связей» Константинопольской церкви с Латвией и «укрепление сотрудничества» властей страны со Вселенским патриархатом — очевидно, с перспективой перехода местной православной церкви (ЛПЦ), возглавляемой также 85-летним и весьма скомпрометированным (в частности, сотрудничеством с КГБ) митрополитом Александром (Кудряшовым), в орбиту влияния Константинополя.
После официальных встреч патриарх Варфоломей направился в Латвийский университет, где на хорошем английском прочитал лекцию «Церковь перед лицом экологического кризиса сегодня: наука, этика, совместные действия», напомнив о своем реноме «зеленого патриарха». До начала противостояний вокруг Украины Варфоломей как политик главным образом занимался борьбой против загрязнения Черного моря. Первый день визита завершился ужином, который для патриарха дал посол Греции в Латвии Евангелос Турнакис. Но патриарх, хоть и возглавляет церковь греческой традиции, всё-таки является «турецкоподданным» и даже офицером турецкой армии в отставке, так что на следующий день, 13 сентября, официальный обед в его честь дала и посол Турции в Латвии Шуле Озтунч.
Где православные?
Религиозная программа визита Варфоломея в Латвию, в отличие от политической, оставила много вопросов. Уже упомянутый митрополит Александр, глава ЛПЦ, в преддверие визита дважды посещал президента и премьер-министра страны, очевидно, согласовав с ними вопрос о своем уклонении от любых контактов с Варфоломеем. Поэтому утром 13 сентября Варфоломей направился не в православный монастырь или храм, коих немало в Риге, а в лютеранский Домский собор, где поучаствовал в экуменической службе, которую возглавлял недавно избранный архиепископ Евангелическо-лютеранской церкви Латвии Риналдс Грантс. На службе высокий гость выступил с довольно пространной проповедью об экуменизме как продолжении традиции Вселенских соборов, первый из которых состоялся в Никее, под Константинополем, ровно 1700 лет назад.
Еще только направляясь в Ригу, патриарх Варфоломей подписал концептуальное экуменическое послание участникам межхристианского XII Гнезненского конгресса в Польше, который в этом году прошел 11–14 сентября под девизом «Мужество мира. Христиане вместе ради будущего Европы». Организаторы этого весьма представительного форума — в первую очередь, прелаты Католической церкви в Польше, — конечно, хотели видеть Варфоломея у себя. Но он предпочел Латвию. «Мир никогда не бывает плодом пассивности, — написал Вселенский патриарх в Гнезно. — Он требует практического мужества и призывает христиан отвергнуть соблазн цинизма и безразличия». Сам архетип Европы, по его мнению, сводится в конечном счете не к технологическим успехам и материальному благополучию, а к сохранению этических и духовных ориентиров для человечества, рискующего погрузиться в водоворот насилия и войн. А гарантом сохранения и укрепления собственно европейской идентичности, по убеждению Варфоломея, являются христианские церкви.
Отсутствие «православного компонента» визита Варфоломея в Латвию выглядит несколько скандально.
Особенно по контрасту с его визитом в марте 2023 года в соседнюю Литву, где Московский патриархат имеет не автономную церковь со своим синодом (как было в Латвии до осени 2022-го), а рядовую епархию — Виленскую. Несмотря на это, Варфоломей вспомнил, что исторически земли Литвы входили в Киевскую митрополию Константинопольского патриархата, незаконно аннексированную Москвой в конце XVII века. Именно на признании этой незаконности базировалось предоставление Константинополем автокефалии Православной церкви Украины в 2019 году. Вспомнив прошлое православия в Литве, Варфоломей создал в этой стране свой экзархат, одним из самых знаменитых клириков которого является опальный диакон и выдающийся богослов Андрей Кураев, «лишенный сана» в РПЦ, признанный «иноагентом» и вынужденный покинуть Россию.
До Второй мировой войны ЛПЦ также входила в Константинопольский патриархат, о чём свидетельствует Томос, выданный этой церкви Вселенским патриархом Вениамином в 1936 году. В течение нескольких десятилетий после войны в эмиграции продолжал действовать синод Латвийской церкви Константинопольского патриархата, а уже в 2010-е годы группе энтузиастов удалось зарегистрировать в МВД Латвии Автономную православную церковь Константинопольского патриархата, состоящую из нескольких общин, но не признанную самим этим патриархатом.
Поскольку церковь эта не признана, патриарх Варфоломей в какие-либо контакты с ней в ходе визита не вступил. Как рассказал «Новой газете Европа» клирик Автономной церкви архимандрит Филарет (Романов), фактически все православные храмы Латвии «воспринимаются как собственность митрополита Александра (Кудряшова)», а на частную квартиру, где молятся последователи Автономной церкви, патриарх Варфоломей точно бы не пошел. О. Филарет подтвердил, что нынешний глава ЛПЦ сохраняет тесные связи с Московской патриархией, поэтому смена статуса ЛПЦ и ее возвращение в Константинопольский патриархат могут произойти только путем смены предстоятеля. Таким образом, если в соседних Эстонии и Литве — странах со схожей исторической судьбой и с близкой к латвийской долей православного населения — уже имеются устойчивые канонические структуры Константинопольского патриархата, Латвии лишь предстоит решать вопрос о полном каноническом отделении местного православия от Москвы. Хотя на бумаге это отделение уже состоялось, на практике, как показал визит Варфоломея, до него еще далеко.
Завершив свой немного странный визит в Латвию, патриарх Варфоломей направился в США — основной бастион Константинопольского патриархата, где его паства, по разным оценкам, составляет от 1,5 до 3 млн человек. В США патриарх пробудет целых 12 дней: встретится с Трампом, выступит в Конгрессе и, конечно, послужит в многочисленных американских храмах своей церкви, среди которых есть величественные соборы, напоминающие о славном византийском прошлом Вселенского патриархата. Нынешний глава Американской архиепископии Константинопольского патриархата архиепископ Елпидофор, кстати, рассматривается в качестве одного из двух наиболее вероятных преемников Варфоломея.