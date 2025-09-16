Квартиру затопило - кто оплатит ремонт и поврежденное имущество?
Вернуться домой и обнаружить затопленную квартиру — зрелище, которого никто не хочет видеть. Страховщики объясняют, как действовать, и кто покроет расходы на ремонт и поврежденное имущество в вашей и соседских квартирах?
Затопленная квартира — одна из самых частых причин, по которой люди используют страхование жилья: лопнувшие трубы, поврежденные водопроводные системы стиральной или посудомоечной машины, авария канализации, протекающий бойлер и другие повреждения могут нанести значительный ущерб не только вашей квартире, но и соседским.
«Каждый год несколько сотен клиентов Balcia сталкиваются с протечками воды. Если вода залила вашу собственную квартиру, обычно повреждается только покрытие пола. Если же вода течет из квартиры соседа сверху, ущерб может затронуть потолки, стены, электроприборы, мебель и другое имущество. Средняя компенсация за случаи, когда квартиру залили соседи, составляет около 1600 евро, а наибольшие убытки достигают 8000 евро. В то же время при протечке в собственной квартире максимальные выплаты могут достигать 60 тысяч евро. Столкнувшись с таким происшествием впервые, люди часто теряются, не зная, куда обратиться и возможно ли получить компенсацию. Поэтому важно знать план действий», — объясняет руководитель службы выплат Balcia в Латвии Алисе Драва.
Как действовать, если протечка воды произошла в вашей квартире:
- Остановите протечку — перекройте воду или вызовите аварийную службу управляющей компании, если не можете сделать это сами.
- Отключите электричество в затопленных помещениях, чтобы избежать повреждения электропроводки и оборудования.
- Немедленно предупредите соседей снизу, чтобы они могли защитить свое имущество.
- Сделайте фото и видео места протечки и затопленных помещений.
- Попросите управляющего подготовить акт затопления, подтверждающий факт протечки. Этот документ понадобится для подачи заявления в страховую компанию.
- Если квартира застрахована, сообщите о происшествии страховщику и подайте заявку на компенсацию.
Кто за что платит?
Ваш страхователь осмотрит квартиру и рассчитает ущерб, который будет возмещен. Если в вашей страховке жилья включена страховая защита гражданской ответственности, пострадавший может обратиться к вашему страховщику и получить компенсацию за причиненный ущерб.
Если квартира не застрахована, расходы на ремонт жилья и компенсацию соседям за нанесенный ущерб придется оплачивать самостоятельно. Кроме того, страховая компания соседей может взыскать с вас расходы за ущерб их клиенту.
Как действовать, если вода течет из квартиры соседа:
- Сообщите соседу о ситуации — возможно, он даже не знает о происшествии.
- При необходимости вызовите аварийную службу управляющей компании, особенно если соседи отсутствуют и нельзя перекрыть воду.
- Переместите электроприборы и мебель в своей квартире подальше от затопленных мест.
- Сделайте фото и видео ущерба — это подтвердит причиненные убытки.
- Если квартира застрахована, подайте заявку на компенсацию.
Кто за что платит?
Подайте заявление на компенсацию своему страховщику — он возместит ущерб и потребует возмещения от страховой компании соседа или самого соседа, если его квартира не застрахована.
Если ни одна квартира не застрахована и с соседом невозможно договориться о компенсации, вопрос можно решать в судебном порядке.
Практические советы, чтобы снизить риск затопления:
- Регулярно проверяйте водопроводные трубы и подключения бытовой техники.
- Не оставляйте включенными посудомоечную или стиральную машину, уходя из дома.
- Установите датчики протечки воды.
- При долгом отсутствии перекрывайте подачу воды.
- Узнайте номера телефонов соседей сверху и снизу, чтобы при необходимости быстро сообщить о протечке.
- Выбирайте страхование, включающее защиту имущества и гражданской ответственности.