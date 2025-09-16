Квартиру затопило - кто оплатит ремонт и поврежденное имущество?

«Каждый год несколько сотен клиентов Balcia сталкиваются с протечками воды. Если вода залила вашу собственную квартиру, обычно повреждается только покрытие пола. Если же вода течет из квартиры соседа сверху, ущерб может затронуть потолки, стены, электроприборы, мебель и другое имущество. Средняя компенсация за случаи, когда квартиру залили соседи, составляет около 1600 евро, а наибольшие убытки достигают 8000 евро. В то же время при протечке в собственной квартире максимальные выплаты могут достигать 60 тысяч евро. Столкнувшись с таким происшествием впервые, люди часто теряются, не зная, куда обратиться и возможно ли получить компенсацию. Поэтому важно знать план действий», — объясняет руководитель службы выплат Balcia в Латвии Алисе Драва.