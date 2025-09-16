Исследование: в этом году зарплаты в Латвии были повышены у 72% работников

Основные зарплаты росли быстрее всего в Курземе и Видземе, хотя Земгале и Латгале ненамного отстают. Разрыв в заработной плате между Ригой и регионами сократился до 12,5%. По данным Figure Baltic Advisory, в этом году основные зарплаты в Латвии были повышены у 72% работников. Зарплаты на той же должности в этом году выросли на 6,2%, а общий годовой прирост зарплат составляет 7,5%, включая различные бонусы и дополнительные бонусы. Для сравнения, в Эстонии зарплаты на той же должности в этом году выросли на 6,3%, а общий прирост зарплат составил 7,1%. В Литве зарплаты на той же должности выросли на 6,9%, а общий прирост зарплат составил 8%, пишет Latvijas Avīze.