Первая зарплата - до 1000 евро: латвийская молодежь хочет получать больше

Компания провела также опрос работников старше 25 лет и работодателей. Работники в возрасте старше 25 лет в большинстве случаев (49%) считают, что молодежь имеет широкие возможности, треть (33%) полагает, что они не отличаются от других возрастных групп. Среди работодателей 39% считают, что у молодежи много возможностей, 22% - что их возможности не отличаются от возможностей работников других возрастных групп, а 39% - что молодежи трудно найти работу.