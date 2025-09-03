Статистика врет о зарплатах? Исследование показало, что все меньше жителей Латвии ждут роста своих доходов
По данным последнего «Барометра покупательной способности» банка Citadele, ожидания латвийцев по поводу зарплат в третьем квартале 2025 года ухудшились по сравнению с началом года. Вместе с тем растет оптимизм относительно личного финансового будущего, и всё больше жителей Латвии планируют инвестировать в покупку жилья.
Банк отмечает, что в настроениях потребителей видна кажущаяся противоречивость: ожидания по зарплате в третьем квартале — самые низкие в этом году, однако оценка собственной финансовой ситуации становится всё более позитивной. На это влияет снижение инфляции и падение процентных ставок Euribor, что улучшает покупательскую способность домашних хозяйств. Особенно заметна растущая заинтересованность в приобретении жилья: доля планирующих покупку жилья за год удвоилась, что отражает восстановление ипотечного кредитования.
В третьем квартале 12% респондентов ожидали роста зарплаты, а 8% — её снижения. Баланс ожиданий по зарплатам остаётся положительным, однако это самый низкий показатель за год и значительно уступает первому кварталу, когда 18% рассчитывали на рост доходов.
В то же время рынок труда постепенно улучшается: занятость продолжает расти, а уровень безработицы снижается, что в долгосрочной перспективе может способствовать росту зарплат. Подтверждением этому служат данные по средней зарплате за второй квартал, которая выросла на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Похожие колебания наблюдаются и в соседних странах: в Литве ожидания по зарплатам остаются несколько выше, хотя также отмечается спад. В Эстонии, где этим летом был повышен НДС, настроения населения стали самыми пессимистичными в Балтике.
При этом личное восприятие финансовой ситуации у латвийцев становится всё более позитивным. Если в начале года большинство скептически оценивали своё финансовое будущее, то в третьем квартале этот показатель почти нейтрален, и есть основания полагать, что уже в следующем квартале потребители будут оценивать свои финансовые перспективы положительно. Содействует этому снижение инфляции и падение ставок Euribor, что позволяет домохозяйствам более уверенно планировать доходы и расходы.
Особенно яркая тенденция наблюдается на рынке жилья: доля жителей Латвии, планирующих приобрести жильё — квартиру, дом или дачу, — за год удвоилась, с 2% в первом квартале до 4% в третьем. Эта динамика полностью совпадает с восстановлением ипотечного кредитования после предыдущего периода стагнации, вызванного высокими процентными ставками. С понижением ставок кредиты становятся доступнее, и потребители вновь готовы к крупным покупкам.
Официально, однако, доходы у населения растут. Как недавно сообщал Otkrito.lv, средняя брутто-зарплата в Латвии превысила уже 1800 евро.