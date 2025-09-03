Статистика врет о зарплатах? Исследование показало, что все меньше жителей Латвии ждут роста своих доходов

При этом личное восприятие финансовой ситуации у латвийцев становится всё более позитивным. Если в начале года большинство скептически оценивали своё финансовое будущее, то в третьем квартале этот показатель почти нейтрален, и есть основания полагать, что уже в следующем квартале потребители будут оценивать свои финансовые перспективы положительно. Содействует этому снижение инфляции и падение ставок Euribor, что позволяет домохозяйствам более уверенно планировать доходы и расходы.