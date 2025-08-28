Это успех? Средняя брутто-зарплата в Латвии превысила 1800 евро: рост на 137 евро за год

Во втором квартале этого года средняя зарплата в месяц за работу на полную ставку превышала среднюю зарплату по стране в сфере финансовой и страховой деятельности, где составляла 3052 евро; в сфере информационно-коммуникационных услуг - 2804 евро; в энергетике - 2389 евро; в сфере профессиональных, научных и технических услуг - 2270 евро; в государственном управлении - 2104 евро; в водоснабжении, в сфере обращения со сточными водами и отходами - 1934 евро; в добывающей промышленности и разработке карьеров - 1899 евро, а также в сфере здравоохранения и социального обслуживания - 1831 евро.