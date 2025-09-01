Кто сколько получает? Латвийская зарплата не выдержала сравнения с эстонской
Как сообщает эстонский Департамент статистики, средняя брутто-зарплата составила в стране во втором квартале 2025 года 2126 евро, увеличившись на 5,9% по сравнению с тем же кварталом прошлого года.

Самые высокие средние зарплаты в апреле-июне были в Таллине (2479 евро), Харьюском (2365 евро) и Тартуском уезде (2175 евро).

По сферам деятельности самая высокая средняя зарплата выплачивалась в секторе информации и связи (3704 евро), а самая низкая - в гостинично-ресторанном бизнесе (1328 евро).

Брутто - это значит с налогами. Если их вычесть, то на руки среднестатистический эстонец сейчас получает 1598 евро. 

В Латвии, под данным ЦСУ, во втором квартале 2025 года средняя брутто-зарплата составила  1808 евро, а нетто, то есть на руки - 1342 евро. 

Таким образом, эстонец получает в месяц на руки больше жителя Латвии на 256 евро - в год это целых 3072 евро.

