Во Франкфурте приняли решение, которое повлияет на цены в магазинах и зарплаты жителей Латвии
Находящийся в германском Франкфурте Европейский центральный банк (ЕЦБ) уже второе заседание подряд решил сохранить процентные ставки без изменений.
Это решение последовало после серии из восьми последовательных снижений ставок, которая длилась год и завершилась в июне. ЕЦБ отметил, что денежно-кредитная политика в данный момент находится «в хорошем состоянии», однако не дал четкого подтверждения о дальнейшем снижении ставок. Как сообщают эксперты из банка SEB, такой подход заставил участников рынка снизить ожидания относительно новых понижений ставок в этом году. С большой вероятностью до конца года ставки останутся на нынешнем уровне.
Для тех, у кого есть кредиты и вклады
Решение ЕЦБ о сохранении ставок напрямую влияет на EURIBOR — ставку, от которой зависят многие кредиты с плавающей ставкой, например, ипотека.
- Ипотека: если у вас кредит с привязкой к EURIBOR, скорее всего, до конца года ежемесячные платежи существенно не изменятся.
- Вклады: процентные ставки по депозитам также вряд ли заметно снизятся, поэтому доход от накоплений останется примерно на нынешнем уровне.
- Новые кредиты: если вы планируете взять кредит, например, на жилье, стоимость заимствований сейчас стабильна, и резкого удешевления ожидать не стоит.
Влияние на повседневную жизнь и покупательскую способность
ЕЦБ подчеркивает, что инфляция под контролем, а экономика становится устойчивее. Что это значит?
- Стабильность цен: прогнозы о стабилизации инфляции означают замедление роста цен. Покупательская способность населения укрепится, деньги не будут терять ценность так быстро, как в периоды высокой инфляции.
- Экономический рост: по текущим прогнозам экономика продолжит расти, чему будет способствовать рост доходов населения. Это может означать повышение зарплат и в долгосрочной перспективе улучшение уровня благосостояния.
