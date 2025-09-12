Во Франкфурте приняли решение, которое повлияет на цены в магазинах и зарплаты жителей Латвии

Это решение последовало после серии из восьми последовательных снижений ставок, которая длилась год и завершилась в июне. ЕЦБ отметил, что денежно-кредитная политика в данный момент находится «в хорошем состоянии», однако не дал четкого подтверждения о дальнейшем снижении ставок. Как сообщают эксперты из банка SEB, такой подход заставил участников рынка снизить ожидания относительно новых понижений ставок в этом году. С большой вероятностью до конца года ставки останутся на нынешнем уровне.