Во Франкфурте приняли решение, которое повлияет на цены в магазинах и зарплаты жителей Латвии

Отдел новостей

Otkrito.lv

Находящийся в германском Франкфурте Европейский центральный банк (ЕЦБ) уже второе заседание подряд решил сохранить процентные ставки без изменений.

Это решение последовало после серии из восьми последовательных снижений ставок, которая длилась год и завершилась в июне. ЕЦБ отметил, что денежно-кредитная политика в данный момент находится «в хорошем состоянии», однако не дал четкого подтверждения о дальнейшем снижении ставок. Как сообщают эксперты из банка SEB, такой подход заставил участников рынка снизить ожидания относительно новых понижений ставок в этом году. С большой вероятностью до конца года ставки останутся на нынешнем уровне.

Для тех, у кого есть кредиты и вклады

Решение ЕЦБ о сохранении ставок напрямую влияет на EURIBOR — ставку, от которой зависят многие кредиты с плавающей ставкой, например, ипотека.

  • Ипотека: если у вас кредит с привязкой к EURIBOR, скорее всего, до конца года ежемесячные платежи существенно не изменятся. 
  • Вклады: процентные ставки по депозитам также вряд ли заметно снизятся, поэтому доход от накоплений останется примерно на нынешнем уровне.
  • Новые кредиты: если вы планируете взять кредит, например, на жилье, стоимость заимствований сейчас стабильна, и резкого удешевления ожидать не стоит.

Влияние на повседневную жизнь и покупательскую способность

ЕЦБ подчеркивает, что инфляция под контролем, а экономика становится устойчивее. Что это значит?

  • Стабильность цен: прогнозы о стабилизации инфляции означают замедление роста цен. Покупательская способность населения укрепится, деньги не будут терять ценность так быстро, как в периоды высокой инфляции.
  • Экономический рост: по текущим прогнозам экономика продолжит расти, чему будет способствовать рост доходов населения. Это может означать повышение зарплат и в долгосрочной перспективе улучшение уровня благосостояния.

