Готовьте свои резюме: названы латвийские предприятия, в которых платят самые лучшие зарплаты
Компания по исследованию заработной платы и управленческому консалтингу Figure Baltic Advisory объявила самых справедливых работодателей Латвии 2025 года в категориях малых и средних, а также крупных предприятий.
В категории малых и средних организаций справедливейшими работодателями признаны: Linde Gas (1 место), Kuehne+Nagel, Mintos Marketplace, DeskTime, Scandic Fusion, Stora Enso Packaging, KRKA Latvija, Eiropas dzelzceļa līnijas, Vitol Terminal Latvia и Intrum Global Technologies.
В категории крупных организаций в десятку вошли: латвийское подразделение Accenture (1 место), Dinair Filton, латвийское подразделение DNB Bank ASA, JELD-WEN Latvija, AS Swedbank (Latvija), Lidl Latvija, Starptautiskā lidosta Rīga, Latvijas Valsts ceļi, SCHWENK Latvija и Rīgas ūdens.
Авторы исследования отмечают, что и в этом году конкуренция была острой, что подтверждает растущее внимание работодателей к справедливой оплате труда. Несколько организаций входят в число справедливейших работодателей уже несколько лет подряд, однако в десятке есть и новички.
Создавая топ справедливейших работодателей, особое внимание уделялось внутренней справедливости — то есть тому, как выплачивается вознаграждение за одинаковые должности внутри компании; внешней справедливости — то есть соответствию уровня зарплат в компании показателям рынка труда, а также возможностям для обоих полов занимать руководящие должности. Среди критериев учитывалась и пропорция мужчин и женщин на руководящих постах, начиная с менеджеров среднего звена.
Награда справедливейшим работодателям Латвии вручается с 2018 года и проводится параллельно с Общим исследованием заработной платы Figure Baltic Advisory. В топе справедливейших работодателей учитываются несколько ключевых критериев: разброс месячной базовой зарплаты в должностях одинаковой ценности (10%), разброс годовой общей зарплаты в должностях одинаковой ценности (10%), разница в месячной базовой зарплате женщин и мужчин на одинаковых должностях (20%), разница в годовой общей зарплате женщин и мужчин на одинаковых должностях (20%), пропорция женщин и мужчин среди руководителей высшего звена (10%), доля сотрудников с месячной базовой зарплатой ниже первого рыночного дециля (10%), доля сотрудников с годовой общей зарплатой ниже первого рыночного дециля (10%), а также доля работников в Риге и регионах, получающих ниже прожиточного минимума (10%).