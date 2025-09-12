Готовьте свои резюме: названы латвийские предприятия, в которых платят самые лучшие зарплаты

Награда справедливейшим работодателям Латвии вручается с 2018 года и проводится параллельно с Общим исследованием заработной платы Figure Baltic Advisory. В топе справедливейших работодателей учитываются несколько ключевых критериев: разброс месячной базовой зарплаты в должностях одинаковой ценности (10%), разброс годовой общей зарплаты в должностях одинаковой ценности (10%), разница в месячной базовой зарплате женщин и мужчин на одинаковых должностях (20%), разница в годовой общей зарплате женщин и мужчин на одинаковых должностях (20%), пропорция женщин и мужчин среди руководителей высшего звена (10%), доля сотрудников с месячной базовой зарплатой ниже первого рыночного дециля (10%), доля сотрудников с годовой общей зарплатой ниже первого рыночного дециля (10%), а также доля работников в Риге и регионах, получающих ниже прожиточного минимума (10%).