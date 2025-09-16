Это вам не игрушки! У заключенных в Латвии отберут определенные игровые приставки
Правительство сегодня одобрило более строгие ограничения для заключенных, запретив использование тех видеоигр, в которых возможна коммуникация, чтобы снизить риск организации новых преступлений.
Продвижение этих ограничительных изменений ранее вызвало недовольство у части заключенных, которые пытались организовать нечто вроде бунта в нескольких тюрьмах.
В Министерстве юстиции отмечают, что за последние годы игровые устройства значительно развились, и их функционал позволяет использовать их не только для игр, но и для несанкционированного общения заключенных — как друг с другом, так и с людьми за пределами тюрьмы. Закон предусматривает, что арестованные имеют право использовать игровые приставки, подключаемые к телевизору. Однако Минюст считает важным ограничить использование таких игр, которые дают возможность общения с другими игроками.
Ранее уже были приняты поправки, предусматривающие ограничения на использование игровых консолей в местах лишения свободы, а также более строгий контроль посетителей. Цель новых правил — сократить влияние организованной преступности и неформальной иерархии в латвийских тюрьмах, пресечь оборот запрещённых предметов и веществ, а также способствовать вовлечению осуждённых в программы ресоциализации.
Согласно новым правилам, заключённым в дальнейшем будет разрешено использовать только такие игровые приставки, которые технически невозможно применять для связи с другими заключёнными или людьми за пределами тюрьмы. Использование консолей будет возможно только с разрешения начальника тюрьмы и в определенное время. Также будет запрещено применение любых устройств, которые могут подключаться к интернету, системам передачи данных или использоваться как рации, телефоны, компьютеры, планшеты или носители данных.