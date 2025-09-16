Это вам не игрушки! У заключенных в Латвии отберут определенные игровые приставки

В Министерстве юстиции отмечают, что за последние годы игровые устройства значительно развились, и их функционал позволяет использовать их не только для игр, но и для несанкционированного общения заключенных — как друг с другом, так и с людьми за пределами тюрьмы. Закон предусматривает, что арестованные имеют право использовать игровые приставки, подключаемые к телевизору. Однако Минюст считает важным ограничить использование таких игр, которые дают возможность общения с другими игроками.