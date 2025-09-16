В бывшей советской республике расцвело новое увлечение - дерусификация фамилий
Как сообщают казахстанские СМИ, этнические казахи стали чаще отказываться от суффиксов «-ов» и «-ев» в фамилиях, закрепившихся еще со времен Российской империи. Теперь многие переходят на традиционную казахскую форму, добавляют окончания «-ұлы» или «-қызы».
"Правильные" фамилии
Еще сто лет назад у казахов не было фамилий в современном понимании. Человека определяли по роду (Керей Кабанбай), месту происхождения (Абу Наср из Фараба), по предку (Шакшак Жанибек) или какой-то яркой черте — Гусиноголосый Казыбек, Пеший Муса, Алдар Безбородый.
С приходом советской власти всех обязали завести «правильные» фамилии: сначала фамилия, потом имя, затем отчество. Записывали часто с ошибками: так появились Аристановы, Чариповы, Аринбасаровы.
Статистики нет
Официальной статистики о том, сколько казахстанцев сегодня меняют фамилии, нет. ЦОНы не ведут таких подсчетов. Но в соцсетях в последнее время стало появляться всё больше постов с фотографиями удостоверений в формате «до и после».
Сейітжан Сыпабек рассказал в Instagram, как он избавился от фамилии с русским суффиксом. Раньше он был Сыпабековым. «Это решение продиктовано чувствами, а не политикой», — написал он.
Дулат Тастекей, известный предприниматель, тоже убрал окончание «-ев». «Прощай, “-ев”! — написал он. — В школе мы могли менять фамилии, но не придавали значения. Позже понял, насколько это важно. Долго откладывал из-за бюрократии — документов, дипломов, записей. Теперь сделал».
Есть проблемы
Существует, однако, мнение, что если все казахи станут убирать русифицированные окончания из своих фамилий, станет невозможным отличить, где у человека имя, а где фамилия.
«Нет четкого порядка данных. К примеру, Ержан Максим, Айдын Мурзатай и так далее. В отдельных случаях с такими фамилиями даже невозможно отличить пол человека. Русские окончания показывают принадлежность человека. Смена фамилии не сохраняет и не развивает язык, как думают многие», – считают противники дерусификации.
Кроме того, эксперт отметил, что массовая казахизация фамилий порождает и ряд других сложностей, в частности, связанных с гендерной идентификацией. В русифицированной системе фамилии чётко разграничиваются по половому признаку (например: Иванов/Иванова), тогда как традиционные казахские формы, такие как «ұлы» (сын), не предполагают женского варианта. В результате возникают неловкие ситуации: если, к примеру, девушка решит взять фамилию мужа, но его фамилия – «Муратұлы», то она также станет «Муратұлы», что с точки зрения казахского языка и культуры звучит неестественно и нарушает логику родовой структуры, а также априори звучит странно для носителя такой фамилии женского пола.
Свой путь
После распада СССР каждая страна Центральной Азии пошла по своему пути. Сейчас многие представители этих стран по-прежнему носят русифицированные фамилии и отчества. Однако тенденция «возвращения к истокам» существует так или иначе везде.
К примеру, в Узбекистане подобная тенденция не получила широкого распространения. Несмотря на то, что при регистрации новорожденных представители узбекской национальности могут указывать национальные формы отчеств – такие как «угли» (сын) и «кизи» (дочь) вместо привычных «-ович» и «-овна», большинство всё же предпочитают оставаться при русифицированных вариантах. Хотя сама процедура смены имени или отчества в Узбекистане достаточно простая, массового стремления к дерусификации там не наблюдается.
Что касается Таджикистана, то там с 2020-го года запрещено использование русифицированных суффиксов «-ов/-ова» и «-ович/-овна» в фамилиях и отчествах. С этого года новорожденным в Таджикистане в обязательном порядке приписывают в отчествах и фамилиях таджикские аффиксы, обозначающие принадлежность к месту или группе: «зод», «зода», «он», «ён», «пурдухт» и «фар». Когда-то этот тренд запустил сам президент страны Эмомали Рахмон в 2007 году, убрав из своей фамилии суффикс «-ов».