В бывшей советской республике расцвело новое увлечение - дерусификация фамилий

Кроме того, эксперт отметил, что массовая казахизация фамилий порождает и ряд других сложностей, в частности, связанных с гендерной идентификацией. В русифицированной системе фамилии чётко разграничиваются по половому признаку (например: Иванов/Иванова), тогда как традиционные казахские формы, такие как «ұлы» (сын), не предполагают женского варианта. В результате возникают неловкие ситуации: если, к примеру, девушка решит взять фамилию мужа, но его фамилия – «Муратұлы», то она также станет «Муратұлы», что с точки зрения казахского языка и культуры звучит неестественно и нарушает логику родовой структуры, а также априори звучит странно для носителя такой фамилии женского пола.