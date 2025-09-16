Паромы из Риги откладываются: Stena Line выбрала другой путь
Шведский паромный оператор Stena Line не планирует запускать паромное сообщение из Риги, сосредоточив внимание на развитии Лиепайского и Вентспилсского терминалов, куда уже вложены значительные средства.
В компании признали, что Рижский порт является важным транспортным и логистическим центром, но в настоящее время Stena Line сосредоточена на развитии Лиепайского и Вентспилсского терминалов, куда компания вложила значительные средства и предполагает дальнейшие возможности развития.
Представители Stena Line отметили, что компания продолжает следить за развитием региона, в том числе и Риги, но в настоящее время нет конкретных планов по запуску паромного сообщения из Риги.
На вопрос о том, будет ли Stena Line расширять свою деятельность в портах Лиепаи и Вентспилса в ближайшие годы, представители оператора ответили, что компания оценивает возможности, которые могут укрепить ее деятельность и создать дополнительную ценность для клиентов. Если появляются проекты или компании, которые соответствуют долгосрочной стратегии Stena Line, потенциал сделок рассматривается.
Теперь, после приобретения стивидорной компании Terrabalt Лиепайской специальной экономической зоны, Stena Line сосредоточится на модернизации и развитии Лиепайского терминала, сказали представители предприятия.