Паромы из Риги откладываются: Stena Line выбрала другой путь

На вопрос о том, будет ли Stena Line расширять свою деятельность в портах Лиепаи и Вентспилса в ближайшие годы, представители оператора ответили, что компания оценивает возможности, которые могут укрепить ее деятельность и создать дополнительную ценность для клиентов. Если появляются проекты или компании, которые соответствуют долгосрочной стратегии Stena Line, потенциал сделок рассматривается.