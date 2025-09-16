Еще маленькая девочка, но уже будущий диктатор? Ким Чен Ын все чаще появляется в компании дочери

Предполагается, что Чжу Э 12 или 13 лет. О её возрасте можно судить по тому, что жена Ким Чен Ына, Ли Соль Чжу, в 2012 году надолго исчезла из публичного пространства, а бывшая суперзвезда НБА Деннис Родман, посетивший Северную Корею в 2013 году, говорил о её рождении. Считается, что именно Родман первым назвал её имя, хотя агентство AP указывает, что северокорейские государственные СМИ никогда его не публиковали, называя девочку лишь «уважаемой», «дорогой» и «самой любимой». Южнокорейские перебежчики утверждали, что у неё может быть два альтернативных имени. Разведка Южной Кореи также сообщала, что у Кима и Ли Соль Чжу есть ещё двое детей: старший, рождённый в 2010 году, и младший — в феврале 2017 года.