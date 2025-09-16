Еще маленькая девочка, но уже будущий диктатор? Ким Чен Ын все чаще появляется в компании дочери
Возможно, в самой закрытой стране мира — Северной Корее, где уже 77 лет правит коммунистический режим, грядут революционные перемены. Нет, династия Кимов по-прежнему крепко держит рычаги власти, но вполне возможно, что следующим руководителем станет женщина. На это указывает нынешний диктатор Ким Чен Ын, взявший свою дочь на недавнюю встречу мировых лидеров в Пекине. Правда, сведений о девочке по имени Ким Чжу Э настолько мало, что неизвестен даже ее точный возраст.
Китай 3 сентября продемонстрировал военную мощь и новейшее вооружение на масштабном параде в честь 80-летия окончания Второй мировой войны. Среди гостей был Ким Чен Ын, впервые посетивший подобный международный саммит, а для маленькой Ким Чжу Э это стало первой известной зарубежной поездкой. На кадрах, опубликованных северокорейскими СМИ, девочка идёт сразу за отцом и впереди министра иностранных дел Цве Сонхи, выходит из поезда в Пекине, аплодирует, пока дипломаты посольства кланяются её отцу, а также стоит рядом с ним в переговорном вагоне.
11 сентября Национальная разведывательная служба Южной Кореи заявила, что расценивает эту поездку как укрепление статуса дочери в качестве возможной наследницы.
Предполагается, что Чжу Э 12 или 13 лет. О её возрасте можно судить по тому, что жена Ким Чен Ына, Ли Соль Чжу, в 2012 году надолго исчезла из публичного пространства, а бывшая суперзвезда НБА Деннис Родман, посетивший Северную Корею в 2013 году, говорил о её рождении. Считается, что именно Родман первым назвал её имя, хотя агентство AP указывает, что северокорейские государственные СМИ никогда его не публиковали, называя девочку лишь «уважаемой», «дорогой» и «самой любимой». Южнокорейские перебежчики утверждали, что у неё может быть два альтернативных имени. Разведка Южной Кореи также сообщала, что у Кима и Ли Соль Чжу есть ещё двое детей: старший, рождённый в 2010 году, и младший — в феврале 2017 года.
Ким Чен Ын впервые позволил дочери появиться публично 18 ноября 2022 года во время испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17». На опубликованных фото Ким Чжу Э в белом пальто и красной обуви стояла рядом с отцом, держась за его руку. С тех пор её тщательно срежиссированные появления происходили и на ракетных испытаниях, и на военных парадах, и на церемонии спуска эсминца весной этого года. В 2025 году Ким взял дочь также на экономические и культурные мероприятия, включая открытие курорта в июне.
Хотя разведка Южной Кореи ранее утверждала, что Чжу Э, скорее всего, является наследницей отца, анализируя её публичную активность, не все эксперты согласны. Некоторые указывают на сравнительно молодой возраст Ким Чен Ына — 41, 42 или 43 года (по разным источникам) и на тот факт, что власть в Северной Корее традиционно принадлежала мужчинам. Недавно разведка отметила, что у Кима нет серьёзных проблем со здоровьем, а его визит в Китай прошел без осложнений.
При этом в числе возможных наследников называют и младшую сестру Ким Чен Ына, 37-летнюю Ким Ё Чжон, заместителя директора отдела пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи. Она представляла страну на зимней Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане, став первой из династии Кимов, кто посетил Южную Корею, и в том же году встречалась с президентом США Дональдом Трампом.
С момента основания Северной Кореи в 1948 году её неизменно возглавляли мужчины из рода Кимов: Ким Ир Сен до 8 июля 1994 года, Ким Чен Ир до 17 декабря 2011 года, после чего власть перешла к Ким Чен Ыну.