Сначала отменили, потом продали: Лолите пришлось выкупать собственный концерт у НТВ
Певица Лолита до сих пор пожинает плоды своей "отмены" в России. Один визит на так называемую "голую вечеринку" — и заслуженная артистка мгновенно превратилась в фигуру, от которой федеральные каналы предпочитают держаться на безопасном расстоянии.
Юбилейный концерт к 60-летию Лолиты, снятый еще два года назад в «Крокус Сити Холле», должен был спокойно выйти на НТВ и стать стандартным телевизионным подарком зрителям. Но вместо этого шоу отправили в своеобразный карантин. Причина, как позже призналась сама певица, проста: «не выпустили из-за моих косяков». В переводе — из-за участия в той самой вечеринке, которая внезапно оказалась куда опаснее любого политического заявления.
В результате Лолита сделала то, что в российском шоу-бизнесе раньше считалось невозможным: она выкупила собственный концерт у телеканала, чтобы показать его зрителям самостоятельно, через интернет, сообщила артистка в Instagram.
Ирония ситуации в том, что речь идет не просто о юбилейном шоу, а об одном из последних концертов, снятых в «Крокусе» до трагических событий 2024 года. Для певицы этот концерт стал одновременно памятником месту, людям, которые над ним работали, и целой эпохе, когда артисты еще могли появляться на экране без идеологического дресс-кода.
«Самое главное – это один из последних концертов, снятых в любимом "Крокусе". Часть команды, работавшая на шоу, навсегда останется в его стенах. И это моя боль», — сообщила Милявская.
После «голой вечеринки» у Лолиты сорвался гастрольный тур, исчезло место ведущей в популярном телешоу, а замены, как водится, нашли быстро. Формально — по производственным причинам, фактически — по законам негласной телевизионной гигиены. При этом сама артистка продолжает делать вид, что ничего катастрофического не произошло: поет, шутит и выкладывает концерты онлайн.