За некоторыми рижскими домами устроят наблюдение из космоса. Зачем?

Компания NRG Solutions будет применять технологии наблюдения Земли, спутники Sentinel, снимки высокого разрешения и экологические данные для мониторинга исторических домов. А Rīgas namu pārvaldnieks в свою очередь предоставит для исследования данные о 200 деревянных зданиях и их подземных коммуникациях, а также протестирует алгоритмы и прототипы, созданные в ходе проекта. Завершить проект планируется к октябрю 2026 года.