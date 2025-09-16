За некоторыми рижскими домами устроят наблюдение из космоса. Зачем?
Используя данные Европейского космического агентства о 200 исторических деревянных домах Риги, латвийский стартап в области космических технологий NRG Solutions в сотрудничестве с Rīgas namu pārvaldnieks создаст решение для мониторинга структурного состояния зданий из космоса.
Цель проекта — разработать инструмент, который в будущем владельцы и управляющие смогут использовать для контроля состояния домов и своевременной реакции при появлении нежелательных изменений. Для исторических деревянных домов Риги эта тема особенно актуальна: из-за старых подземных пустот и других дефектов грунта здания проседают и деформируются, поэтому именно эти строения выбраны для исследования.
Проект также предусматривает создание карты риска просадки зданий, которая будет интегрирована в платформу GeoHub, разработанную латвийской компанией Baltijas Satelītu Serviss. Для каждого здания можно будет определить низкий, средний или высокий уровень риска.
Компания NRG Solutions будет применять технологии наблюдения Земли, спутники Sentinel, снимки высокого разрешения и экологические данные для мониторинга исторических домов. А Rīgas namu pārvaldnieks в свою очередь предоставит для исследования данные о 200 деревянных зданиях и их подземных коммуникациях, а также протестирует алгоритмы и прототипы, созданные в ходе проекта. Завершить проект планируется к октябрю 2026 года.
