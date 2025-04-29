Вы молоды, но здоровы ли? Рак яичек наиболее опасен для мужчин в возрасте 20-40 лет
"Мне 25 лет, я тренируюсь, ем здоровую пищу, не курю - какой еще рак?" - так думает почти каждый молодой мужчина. Но, к сожалению, это не всегда так. Рак яичек - наиболее распространенная злокачественная опухоль у мужчин в возрасте от 20 до 40 лет, а средний возраст его диагностирования всего 33 года. Хорошая новость состоит в том, что этот вид рака можно обнаружить с помощью простого и регулярного самообследования. К тому же при своевременном выявлении заболевания 95% мужчин можно полностью вылечить. В том числе, оказав минимальное влияние на здоровье и качество сексуальной жизни мужчины.
"Статистика показывает, что как раз молодые и здоровые на вид мужчины составляют группу наибольшего риска рака яичек. На этом этапе жизни многие мужчины сосредоточены на карьере, отношениях или спортивных достижениях, и онкологические заболевания просто не вписываются в их мировосприятие. Поэтому рак яичек часто выявляется поздно - когда опухоль уже развилась. Часто она развивается незаметно. Без боли и видимых симптомов. Именно поэтому регулярное самообследование является одним из самых простых, но важных способов заботы о своем здоровье. Этот вид рака довольно агрессивный, поэтому чрезвычайно важна его своевременная диагностика. Благодаря современным методам лечения мы можем обеспечить, что большинство молодых мужчин, столкнувшихся с раком яичек, смогут вести полноценную жизнь до самой старости", - объясняет президент Латвийской Ассоциации урологов Юрис Плонис.
Как проводить самообследование яичек?
Самообследование яичек следует проводить раз в месяц, лучше всего - после душа или ванны, когда мошонка расслаблена.
1. Проверяйте яички по одному
2. Держите яичко большими и средними пальцами обеих рук и осторожно перекатывайте его между пальцами
3. Если заметите какой-либо из этих симптомов - твердые наросты, гладкие или круглые шишки, изменения размеров, формы или структуры - немедленно запишитесь на прием к урологу!
Миф - рак яичек непременно разрушит мою сексуальную жизнь
Многие мужчины боятся, что после рака яичек качество их интимной жизни существенно ухудшится. Молодым мужчинам это кажется особенно тревожным. На самом деле рак яичек не разрушает мужественность, либидо или сексуальную жизнь.
Большинство мужчин после лечения сохраняют эректильную способность, сексуальное желание и оргазм. У мужчины два яичка, и в большинстве случаев даже после удаления одного из них (что обычно является одной из форм лечения) другой продолжает вырабатывать достаточное количество тестостерона, который является главным гормоном "мужественности". Если все же уровень тестостерона снижается (что происходит редко), это можно легко компенсировать с помощью гормональной терапии. Удаление одного яичка не влияет также на способность мужчины стать отцом. Если все же из-за специфики болезни потребуется дополнительная терапия, например, химиотерапия, то ради безопасности мужчина перед лечением может заморозить свою сперму - и затем успешно стать родителем. Да, мысль об онкологическом заболевании может показаться пугающей - это естественно. Однако важно помнить: это не смертный приговор.
Мужественность не скрыта в одной части тела - это отношение, смелость и способность позаботиться о себе и окружающих.