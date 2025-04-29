Вы молоды, но здоровы ли? Рак яичек наиболее опасен для мужчин в возрасте 20-40 лет

Большинство мужчин после лечения сохраняют эректильную способность, сексуальное желание и оргазм. У мужчины два яичка, и в большинстве случаев даже после удаления одного из них (что обычно является одной из форм лечения) другой продолжает вырабатывать достаточное количество тестостерона, который является главным гормоном "мужественности". Если все же уровень тестостерона снижается (что происходит редко), это можно легко компенсировать с помощью гормональной терапии. Удаление одного яичка не влияет также на способность мужчины стать отцом. Если все же из-за специфики болезни потребуется дополнительная терапия, например, химиотерапия, то ради безопасности мужчина перед лечением может заморозить свою сперму - и затем успешно стать родителем. Да, мысль об онкологическом заболевании может показаться пугающей - это естественно. Однако важно помнить: это не смертный приговор.