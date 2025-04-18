Болят суставы? Возможно, дело не в возрасте, а в нехватке этих веществ

Если в организме не хватает кальция, это может проявляться различными симптомами - ломкостью ногтей и зубов, частыми переломами костей, болями в спине и суставах, а также мышечными судорогами или спазмами. Если подобные симптомы наблюдаются в течение длительного времени, рекомендуется обратиться к врачу и сдать анализы крови или мочи, чтобы определить уровень кальция в организме. "Чтобы кальций вообще мог усваиваться в организме, также необходимо достаточное количество витамина D, - объясняет Аманда Озолиня. - В случае нехватки витамина D прием кальция будет неэффективным. Поэтому рекомендуется выбирать пищевые добавки, одновременно содержащие оба этих важных элемента. Такая комбинация помогает более эффективно заботиться о плотности костей и прочности суставов в долгосрочной перспективе".