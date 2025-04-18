Болят суставы? Возможно, дело не в возрасте, а в нехватке этих веществ
Обычно задумываться о здоровье костей и суставов начинаем только тогда, когда возникает боль или дискомфорт. Однако на самом деле о здоровье следует заботиться гораздо раньше - даже когда нет никаких проблем - чтобы как можно дольше сохранить способность организма свободно двигаться, функционировать, заниматься спортом и жить полноценной жизнью. Как можно поддержать здоровье костей и суставов в повседневной жизни, рассказывает сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Аманда Озолиня.
"Чем раньше займемся профилактикой, тем больше шансов замедлить или даже предотвратить износ костей и суставов", - подчеркивает фармацевт аптечной сети Apotheka Аманда Озолиня. Она напоминает, что важны как сбалансированное питание и регулярная физическая активность, так и дополнительная поддержка в виде пищевых добавок, особенно если в ежедневном рационе не хватает определенных питательных веществ.
Коллаген для гибкости и прочности суставов
Коллаген является самым распространенным белком в организме человека и играет важную роль не только в здоровье кожи и волос, но и в функционировании суставов и костей. Он помогает сохранить гибкость и прочность суставов, а также способствует восстановлению тканей после физической нагрузки.
К сожалению, после 25-30 лет естественный синтез коллагена в организме постепенно снижается, поэтому важно принимать его дополнительно - как с пищей, так и в виде качественных пищевых добавок. Естественным путем коллаген можно получить из медленно приготовленного костного бульона (говяжьего или куриного), желатина, жирной рыбы и яиц.
Коллаген также можно принимать как пищевую добавку - в виде порошка, жидкости или таблеток. В сочетании с витамином С или гиалуроновой кислотой его усвоение и эффективность в организме значительно улучшаются. Ассортимент продукции, доступной в аптеках, включает препараты, сочетающие в себе два типа коллагена, а также дополнительные витамины и минералы для поддержки здоровья суставов.
Кальций - существенная поддержка здоровья костей и суставов
Одним из важнейших минералов для поддержания здоровья костей и суставов является кальций. Поскольку организм самостоятельно не вырабатывает кальций, его необходимо принимать с пищей или добавками. Отличными источниками кальция являются молочные продукты - молоко, кефир, творог, йогурт и сыр, а также овсяные хлопья, фасоль, фундук, миндаль, кунжут, зелень, брокколи, морковь, капуста, лосось и сардины.
Если в организме не хватает кальция, это может проявляться различными симптомами - ломкостью ногтей и зубов, частыми переломами костей, болями в спине и суставах, а также мышечными судорогами или спазмами. Если подобные симптомы наблюдаются в течение длительного времени, рекомендуется обратиться к врачу и сдать анализы крови или мочи, чтобы определить уровень кальция в организме. "Чтобы кальций вообще мог усваиваться в организме, также необходимо достаточное количество витамина D, - объясняет Аманда Озолиня. - В случае нехватки витамина D прием кальция будет неэффективным. Поэтому рекомендуется выбирать пищевые добавки, одновременно содержащие оба этих важных элемента. Такая комбинация помогает более эффективно заботиться о плотности костей и прочности суставов в долгосрочной перспективе".
Магний - для обеспечения здоровья и функционирования мышц
Магний является одним из важнейших минералов, необходимых для здоровья мышц и костей. В тесном взаимодействии с кальцием он формирует зубную эмаль и укрепляет структуру костей. Магний также обеспечивает правильную передачу нервных импульсов к мышцам, помогает уменьшить усталость, слабость и способствует расслаблению мышц.
Еще одной важной функцией магния являются его противовоспалительные свойства, которые могут помочь уменьшить воспаление суставов, включая вызванную артритом боль. Если мышцы напряжены или перегружены, они создают дополнительную нагрузку на суставы, поэтому магний, способствуя расслаблению мышц, косвенно помогает уменьшить износ суставов и дискомфорт во время движения.
Для полноценного функционирования мышц и суставов, кроме магния, также необходимы и другие минералы - калий, кальций и натрий. Их недостаток в организме может вызвать мышечные судороги, слабость, а также нарушения сердечной деятельности. На возможный дефицит магния могут указывать потеря аппетита, тошнота и изменения сердечного ритма.
Фармацевт подчеркивает: "Низкий уровень магния часто не проявляется сразу, однако в долгосрочной перспективе может увеличить риск развития остеопении, остеопороза или воспаления суставов. Кроме того, следует отметить, что не весь магний, потребляемый с пищей, усваивается - на это влияет как потребление углеводов, так и недостаток витамина D в организме".
Магнием богаты зеленые листовые овощи, жирная рыба, бобовые, орехи, семена и даже темный шоколад.
Если достаточное количество магния невозможно получить только с пищей, фармацевт рекомендует выбирать пищевые добавки, которые содержат магний в сочетании с другими ценными минералами. Они также содержат, например, витамин B6, который оказывает противовоспалительное действие и помогает магнию лучше проникать в клетки, тем самым повышая его эффективность. Эта комбинация также помогает снять мышечные судороги.
О необходимости дополнительного приема пищевых добавок рекомендуется проконсультироваться с врачом или фармацевтом, особенно, если наблюдаются длительные симптомы, указывающие на дефицит питательных веществ.