Весенний детокс: мифы и реальность. Что следует знать перед тем, как начать процесс очищения организма?
Специальные коктейли для выведения токсинов, экстремальные диеты, дорогие чаи и сокотерапия – весна – это время, когда особенно актуальными становятся всевозможные методики, обещающие избавиться от накопленных за зимний период килограммов и восстановить организм. Хотя заботиться о здоровье, несомненно, важно в течение всего года, прежде чем прибегать к различным диетам и методам, обещающим быстрый результат, важно отличать мифы от научных фактов.
Что стоит знать о детоксикации и что на самом деле помогает организму очищаться, объясняет сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Алина Флейшмане.
"Желание заботиться о себе приветствуется и необходимо, только важно делать это продуманно, критически оценивая каждый метод, чтобы, желая добра, не причинить вред самому себе. Более того, организм сам по себе обеспечивает естественную детоксикацию организма, например, печень, почки и лимфатическая система постоянно работают над выводом из организма излишков шлаков и токсинов. Поэтому организму вовсе не нужны специальные кампании по детоксикации, но то, что мы можем сделать, – это разумно помочь организму – поддержать его в повседневной жизни и отказаться от привычек, которые еще больше нагружают его", – говорит сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Алина Флейшмане.
Мифы о детоксикации
Различные ложные мифы о детоксикации довольно широко распространены и зачастую основаны на недоказанных и даже полностью ложных утверждениях. Одним из наиболее популярных мифов является мнение, что организм сам не способен полноценно очищаться и ему дополнительно требуются специальные детокс-продукты или диеты. На самом деле печень, почки и лимфатическая система непрерывно выводят токсины, и в большинстве случаев дополнительная очистка не требуется. Еще один миф – это убеждение, что детокс-соки или чаи вымывают токсины из организма – на самом деле такие продукты могут вызывать лишь краткосрочную потерю жидкости, и не обеспечивают долгосрочных преимуществ для здоровья. Также часто полагают, что быстрая детоксикация улучшит обмен веществ, однако жесткие диеты и ограничение калорий могут оказывать противоположный эффект – замедлять естественные процессы в организме и вызывать дефицит питательных веществ.
"Бездумно выполняемые процессы детоксикации могут оказывать ряд нежелательных побочных действий. Если у человека в конце зимы наблюдается дефицит витаминов и минералов, детоксикация может представлять серьезные риски, такие как дополнительная усталость, ослабление иммунной системы, дисбаланс электролитов, нарушения пищеварения и гормональные изменения. Резкое ограничение питания или начало интенсивных методов детоксикации может ухудшить общее состояние здоровья, вызывая обезвоживание, мышечные спазмы и другие нарушения здоровья. Если кто-то хочет изменить свои пищевые привычки, это следует делать постепенно, чтобы организм успел адаптироваться. Быстрые и резкие диеты приводят к чувству голода, перееданию или даже проблемам с пищеварением", – объясняет Алина Флейшмане.
Реальность: что помогает организму очищаться?
Процесс очищения организма связан с простыми привычками здорового образа жизни, которые каждому желательно внедрить в свою повседневную жизнь.
- Достаточное потребление воды – вода помогает почкам выводить отходы и поддерживать оптимальную работу организма. "Первый и самый важный шаг – обеспечить организм необходимым количеством воды – она стимулирует обмен веществ и помогает выводить токсины через почки", – подчеркивает фармацевт.
- Сбалансированное питание – достаточное потребление клетчатки, овощей, фруктов и полезных жиров способствует пищеварению и выведению токсинов. "В процессе очищения важную роль играют витамины группы В, минералы и антиоксиданты, помогающие организму бороться со свободными радикалами и улучшающие иммунную систему. Необходимые питательные вещества можно получить с помощью полноценного питания, однако, в случае необходимости, проконсультировавшись с врачом, в рацион можно включить соответствующие пищевые добавки", – добавляет фармацевт.
- Качественный сон – во время сна в организме происходят процессы восстановления и детоксикации, которые необходимы для общего здоровья.
- Регулярная физическая активность – движения стимулируют кровообращение, лимфатическую систему и потоотделение, которые помогают выводить ненужные вещества из организма.
- Сокращение потребления вредных веществ – отказ от чрезмерного потребления алкоголя, обработанных пищевых продуктов и загрязненных веществ снижает нагрузку на печень и другие системы очищения организма.
"Заботиться о здоровье своего организма следует осторожно и продуманно. Настоящая детоксикация – это не только диета, употребление определенных продуктов или быстрая кратковременная разгрузка организма, но и соблюдение принципов здорового образа жизни во все времена года", – в заключение отмечает сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Алина Флейшмане.