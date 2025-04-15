Весенний детокс: мифы и реальность. Что следует знать перед тем, как начать процесс очищения организма?

Различные ложные мифы о детоксикации довольно широко распространены и зачастую основаны на недоказанных и даже полностью ложных утверждениях. Одним из наиболее популярных мифов является мнение, что организм сам не способен полноценно очищаться и ему дополнительно требуются специальные детокс-продукты или диеты. На самом деле печень, почки и лимфатическая система непрерывно выводят токсины, и в большинстве случаев дополнительная очистка не требуется. Еще один миф – это убеждение, что детокс-соки или чаи вымывают токсины из организма – на самом деле такие продукты могут вызывать лишь краткосрочную потерю жидкости, и не обеспечивают долгосрочных преимуществ для здоровья. Также часто полагают, что быстрая детоксикация улучшит обмен веществ, однако жесткие диеты и ограничение калорий могут оказывать противоположный эффект – замедлять естественные процессы в организме и вызывать дефицит питательных веществ.