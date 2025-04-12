7 скрытых признаков того, что у вас проблемы с кишечником

Если вы спите по 7–8 часов, но все равно просыпаетесь уставшим и не можете сосредоточиться днем — возможно, дело не в стрессе, а в кишечнике. При дисбактериозе ухудшается усвоение витаминов группы B, железа и магния, необходимых для энергии и ясного мышления. Кроме того, токсические продукты воспаления могут проникать в кровь, вызывая системную усталость.