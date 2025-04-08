По следам сериала "Переходный возраст": фразы, которые должны помочь родителям наладить отношения с подростком

Фраза пригодится, если подросток явно не прав. Это сложная ситуация, и в ней не стоит использовать привычные многим формулировки: "Надо было сначала думать, а потом делать", "Где была твоя голова?", "Как тебе не стыдно? И чему мы только тебя учили?" Подобные слова покажут, что вы заняли позицию обвинителя, а значит — вы не с ним, а против него. Он может замкнуться или начать спорить — лишь для того, чтобы не уронить свою самооценку.