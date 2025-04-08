По следам сериала "Переходный возраст": фразы, которые должны помочь родителям наладить отношения с подростком
На фоне популярности пугающего сериала "Переходный возраст" многие родители пытаются понять, как лучше выстраивать общение со своими детьми. И тут не лишним будет вспомнить, что отношения с подростком можно укрепить с помощью простых, но значимых фраз.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что 13 марта на стриминговом сервисе Netflix состоялась премьера детективного мини-сериала "Переходный возраст" ("Adolescence"). Лента режиссера Филиппа Барантини через несколько дней после выхода собрала огромное количество положительных отзывов от кинокритиков и уже названа одним из лучших шоу года. В то же время из-за своего сюжета многие считают фильм настоящим "ужасом для родителей", поскольку он показывает какая пропасть порой разделят близких людей, живущих даже в одном доме.
После просмотра многие поняли, что наладить отношения с подростком – задача не всегда простая, но очень важная. В этот период жизни они стремятся к самостоятельности, ищут свое место в мире и сталкиваются с эмоциональными вызовами. Именно поэтому родителям и близким так важно подобрать правильные слова, которые помогут построить доверительный диалог, поддержать и вдохновить. Как найти общий язык и укрепить связь? Начнем с ключевых фраз, которые могут стать фундаментом теплых и уважительных отношений. Их приводит портал Lifehacker.
1. "Я ценю твое мнение, и мне хотелось бы узнать, что ты думаешь"
Эта фраза уместна в любой ситуации, где возможны разные точки зрения. Например, у подростка есть свое видение причин школьного конфликта, которое может не совпасть с мнением учителей или одноклассников. Словами о ценности его мнения вы покажете, что уважаете его взгляды, а значит — не собираетесь обесценивать их и навязывать свои.
Если подросток увидит, что вы действительно готовы его выслушать, он сможет отнестись к вам без предвзятости. И не замыкаться, опасаясь, что его не поймут, а открыться и поделиться своим видением ситуации. Это важный шаг к доверительным отношениям.
2. "Возможно, я не соглашусь с тобой, но точно не буду тебя осуждать"
Или так: "Даже если мое мнение не совпадет с твоим, я постараюсь понять твои мотивы". Эта фраза пригодится в сложной и неоднозначной ситуации. С ее помощью вы покажете, что возможны разные взгляды на одно и то же происшествие. И что позиция "есть только два мнения — мое и неправильное" ошибочна.
Возможно, вы увидите, что подросток был прав и у вас есть все основания его поддержать. Но он мог и ошибиться. В этом случае отказ от осуждения и готовность понять — не разрешение творить все, что угодно. Вы можете категорически не соглашаться с подростком и не одобрять его действия. Но при этом пытаться увидеть происходящее с его точки зрения и понять причины его выбора.
Такая позиция поможет завоевать доверие подростка. Если он ошибся, способность взглянуть на ситуацию его глазами поможет увидеть развилку, где он принял не самое лучшее решение. А значит — вместе найти способ исправить положение.
3. "Я тоже порой ошибаюсь"
Фраза пригодится, если подросток явно не прав. Это сложная ситуация, и в ней не стоит использовать привычные многим формулировки: "Надо было сначала думать, а потом делать", "Где была твоя голова?", "Как тебе не стыдно? И чему мы только тебя учили?" Подобные слова покажут, что вы заняли позицию обвинителя, а значит — вы не с ним, а против него. Он может замкнуться или начать спорить — лишь для того, чтобы не уронить свою самооценку.
Конечно, стоит вместе с подростком разобраться, что именно он сделал неверно и как выйти из этого положения. А потом обсудить, как стоит поступать в подобных ситуациях в будущем.
4. "Если захочешь поговорить, я рядом"
Еще вариант: "Если тебе нужно будет выговориться, я всегда тебя выслушаю". Эту фразу можно использовать в любой ситуации, когда у подростка трудности, но он не хочет откровенничать.
С ее помощью вы покажете, что всегда рядом и готовы поддержать близкого. Но в то же время не собираетесь требовать от него отчета о том, что он сделал или собирается предпринять. И тем более не станете настаивать, чтобы он действовал по вашему сценарию. Это важно для подростка, который хочет быть самостоятельным и боится обесценивания своих чувств.
В то же время вы подчеркнете, что всегда на его стороне и готовы помочь, если потребуется. Или хотя бы выслушать — вполне возможно, что после этого он сам найдёт решение проблемы. Такой подход помогает создать доверительные отношения.
5. "Спасибо, что делишься, — для меня это важно"
Так вы подчеркнете, что подросток вовсе не обязан рассказывать вам обо всем, что с ним происходит. Делиться — его право, но он может и промолчать, если не захочет о чем-то говорить.
Подросток может оценить вашу деликатность, а также готовность быть рядом. Такое отношение поможет ему быть откровенным, а также укрепить взаимопонимание между вами.
6. "Чем я могу тебе помочь?"
Подростки часто не спешат обращаться за помощью даже к самым близким. Многим тинейджерам кажется: это стыдно, ведь просьба покажет, что они слабые или еще недостаточно взрослые. Но бывают проблемы, которые без поддержки со стороны сложно решить даже самым сильным и уверенным людям.
Этой фразой вы избавите подростка от необходимости преодолевать неловкость, которую он может почувствовать в роли просителя. И к тому же покажете: говорить о своих проблемах и обращаться за поддержкой — это нормально. А супермен, не знающий проблем, — красивая роль, но возможная лишь в кино, а не в реальной жизни.
Не всегда подросток может точно сформулировать, чем вы можете ему помочь. Тогда вам стоит предложить несколько разных вариантов и вместе с ним решить, какой из них выбрать.
7. "Мне нужен твой совет"
Иногда подросток может подсказать нестандартное решение. Расскажите ему о ситуации, в которой он способен разобраться, а потом внимательно послушайте, что он думает о происходящем.
Возможно, его мнение вас удивит. Ведь вы привыкли делать выбор с позиции своего опыта. Конечно, вы знаете о жизни больше, чем подросток. Но могли утратить свежесть восприятия и накопить штампы, которые мешают увидеть новые для вас способы решения жизненных задач. У подростка пока нет таких стереотипов, поэтому его взгляд может оказаться интересным.
8. "Я горжусь тобой"
Это универсальная фраза. Ее можно использовать в самых разных ситуациях. Например, когда подросток добился важного для него успеха или сумел найти решение сложной проблемы, прошёл испытание, помог другу или достойно принял помощь — то есть когда повёл себя как разумный взрослый.
Можно сказать эти слова и в случае, когда подросток поступил неправильно, но признал свою ошибку. Вы поддержите его и покажете: с вами можно не притворяться, а быть самим собой. Такой подход тоже поможет наладить ваши взаимоотношения.
9. "У тебя есть качества, которые кажутся мне ценными"
Уважительное отношение близкого и его высокая оценка помогут подростку поверить в себя. Осознать, что ему есть чем гордиться. Понять: у него немало плюсов, которые помогут ему добиться самых разных целей.
Такое отношение близкого вдохновляет и поддерживает самооценку. А значит, у подростка будет меньше причин сомневаться в себе и чувствовать себя "неправильным". Подобная поддержка особенно важна, когда у тинейджера что-то идёт не так — например, он сталкивается с неудачами в учебе или увлечениях.
10. "Извини, ты оказался прав, а я нет"
Если вы ошиблись, стоит прямо это признать. Порой взрослые считают: если они скажут подростку, что были неправы, то потеряют авторитет в его глазах. Но это не так. Если вы спокойно сообщите, что неверно оценили ситуацию, он увидит: ошибаться можно. Оплошности совершают все, и это не страшно.
Но важно признавать свои ошибки с достоинством, не унижаясь и не заискивая. Это можно сделать, если вы принимаете и цените себя. И, что важно, сами не считаете ошибки чем-то ужасным и постыдным.
Покажите подростку пример самоуважения — возможно, это поможет ему держаться с достоинством в самых разных ситуациях. И укрепит ваши с ним отношения.
11. "Я тебя люблю"
Эту фразу вообще стоит почаще говорить близким. В подростковом возрасте люди заново переосмысливают свои отношения с собой, с семьей, с друзьями, с миром вообще. Тинейджерам бывает непросто, поэтому им очень нужна любовь и поддержка старших. Однако подростки могут не показывать, что нуждаются в вашем участии, — для многих это тоже проявление слабости.
Поэтому говорите о своей любви сами. И, что важно, не требуйте ответных слов. Подросткам, как и более младшим детям, важно осознавать, что их можно любить просто так.