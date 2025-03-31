Нестабильная погода = нестабильное здоровье: как не попасть в ловушку межсезонья

Сниженный иммунитет. Изменчивые погодные условия, которые для Латвии особенно характерны в переходный период от зимы к весне, создают дополнительную нагрузку на организм и могут ослабить иммунитет, сделав организм более восприимчивым к вирусам и инфекциям. Кроме того, защитные силы организма еще не полностью восстановились после зимы, что еще больше увеличивает риск возникновения различных заболеваний. "Иммунитет можно укрепить, включив в свой ежедневный рацион больше витамина С, который содержится в цитрусовых, ягодах и овощах, а также витамина D, который мы еще летом можем получить от ультрафиолетового излучения, а в остальное время следует принимать пищевые добавки. Также важно принимать цинк, который помогает укрепить иммунитет и улучшить функцию клеток. К укрепляющим иммунитет средствам также относятся препараты, содержащие экстракт эхинацеи, которые выпускаются как в жидкой форме, так и в форме капсул. Также важно пить достаточное количество жидкости, чтобы поддерживать водный баланс в организме, и не забывать о регулярной физической активности, которая помогает улучшить функции иммунной системы. Отдых и достаточный сон также важны, поскольку позволяют организму восстанавливаться и бороться с инфекциями. Эти простые шаги помогут вам сохранить здоровье даже в изменчивых и сложных погодных условиях", – дополняет фармацевт.