Нестабильная погода = нестабильное здоровье: как не попасть в ловушку межсезонья
Уже не зима, но еще и не весна – по утрам следует быть осторожным, чтобы не упасть на обледеневшем тротуаре, днем, с первыми солнечными мгновениями, без шапки и шарфа, а вечером - холод опять пробирает даже через самые толстые слои одежды. Кроме того, сезон вирусов еще не закончился, а изменчивые погодные условия право не идут на пользу ослабленной зимой иммунной системе. Как в ожидании весны позаботиться о своем здоровье рассказывает сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Алина Флейшмане.
"Мягкие зимы представляют определенные риски для здоровья – если организм способен привыкнуть и адаптироваться к продолжительно стабильным погодным условиям, таким как постоянный холод, то быстро меняющиеся погодные условия создают дополнительную нагрузку на организм, особенно после зимы, когда иммунитет часто ослаблен. В таких условиях сложнее подобрать подходящую одежду и правильно подготовиться к ежедневной активности, поскольку в течение дня организм подвергается резким колебаниям температур. В результате этого повышается риск развития как респираторных заболеваний, так и травм, которые могут вызывать обледенением. Чтобы защитить себя, важно учитывать прогноз погоды, выбирать подходящую одежду, а также обеспечить организм необходимыми витаминами и минералами, которые помогут поддерживать иммунитет и здоровье", – говорит сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Алина Флейшмане.
Вот некоторые риски для здоровья, на которые следует обратить внимание!
Потливость, замерзание, мокрые ноги. Соответствующая погоде одежда является одним из важнейших аспектов, позволяющих заблаговременно защитить себя от различных возможных проблем со здоровьем. Чтобы сохранить тепло тела, одежду рекомендуется носить по принципу многослойности, тем самым создавая прослойку теплого воздуха между слоями одежды, которую, по мере изменения погодных условий, сможете легко привести в соответствии. Для нижнего слоя рекомендуется выбирать хорошо проводящие влагу материалы (например, микрофибру, а не хлопчатобумажную ткань), поскольку в мокрой, потной одежде организм человека теряет больше тепла. В свою очередь, одетая как второй слой теплая одежда, например джемпер, поможет сохранить тепло тела. Как верхний слой следует одевать куртку или пальто, которые защитят не только от холода, но и от ветра и влаги. Не забудьте, что куртка должна быть достаточно длинной, в противном случае возникает риск заморозить поясницу, заработать неподвижность и боль в спине, которая будет мешать выполнять повседневные задачи. Учитывая, что в Латвии морозы часто чередуются с оттепелью, важно, чтобы обувь была водонепроницаемой и ноги оставались сухими, поскольку в мокрых носках и промокших ботинках пальцы ног замерзают быстрее.
Сниженный иммунитет. Изменчивые погодные условия, которые для Латвии особенно характерны в переходный период от зимы к весне, создают дополнительную нагрузку на организм и могут ослабить иммунитет, сделав организм более восприимчивым к вирусам и инфекциям. Кроме того, защитные силы организма еще не полностью восстановились после зимы, что еще больше увеличивает риск возникновения различных заболеваний. "Иммунитет можно укрепить, включив в свой ежедневный рацион больше витамина С, который содержится в цитрусовых, ягодах и овощах, а также витамина D, который мы еще летом можем получить от ультрафиолетового излучения, а в остальное время следует принимать пищевые добавки. Также важно принимать цинк, который помогает укрепить иммунитет и улучшить функцию клеток. К укрепляющим иммунитет средствам также относятся препараты, содержащие экстракт эхинацеи, которые выпускаются как в жидкой форме, так и в форме капсул. Также важно пить достаточное количество жидкости, чтобы поддерживать водный баланс в организме, и не забывать о регулярной физической активности, которая помогает улучшить функции иммунной системы. Отдых и достаточный сон также важны, поскольку позволяют организму восстанавливаться и бороться с инфекциями. Эти простые шаги помогут вам сохранить здоровье даже в изменчивых и сложных погодных условиях", – дополняет фармацевт.
Риск вирусных инфекций. Зачастую с наступлением весны излишне оптимистично полагаем, что сезон вирусов закончился, но, например, распространение гриппа может продолжаться вплоть до конца апреля. Поэтому следует продолжать регулярно и тщательно мыть руки, часто проветривать помещения и избегать прямого контакта с больными. По возможности следует соблюдать принцип физического дистанцирования в общественных местах, однако, если вы заметили признаки острого заболевания верхних дыхательных путей, оставайтесь дома и следуйте рекомендациям врача.
Респираторные заболевания и головные боли. Изменчивые погодные условия могут влиять на проявление уже имеющихся заболеваний, таких как астма, аллергии или другие респираторные заболевания, поскольку сухой воздух или резкие колебания температуры могут усугубить их симптомы. Кроме того, изменчивая погода и замерзание в неподходящей одежде, например, сняв шарфы и шапки слишком рано могут способствовать воспалению и раздражению горла, особенно у людей с чувствительным горлом. Кроме того, через кровеносные сосуды головы и ушей человек может быстро терять тепло тела, что может снизить иммунитет и вызвать сильные головные боли напряжения. Еще одна причина, по которой более тонкий шарф может пригодиться весной, заключается в том, что создаваемое им тепло расслабляет мышцы шеи, тем самым предотвращая боль напряжения; кроме того, тепло улучшает кровоснабжение лимфатических органов – миндалин, – которые отвечают за быстрый и сильный иммунный ответ при контакте с вирусами и бактериями.
Герпес или простуда на губах. Вирус герпеса активизирует ряд различных неблагоприятных факторов или их комбинация – замерзание, физическая травма, прием некоторых лекарственных препаратов, чрезмерное УФ-излучение, различные внутренние процессы, такие как снижение иммунитета, эмоциональный стресс, другие вирусные заболевания, усталость, недостаток сна, неправильное питание, избыточный вес и другие. "Главное условие лечения герпеса – быстро поймать момент, когда вирус активизировался и только начали формироваться проявления герпетической инфекции (появились покраснение, отек, пузырек). Помогут препараты, содержащие ацикловир. Однако необходимо строго соблюдать частоту их применения – пять раз в день с интервалом в четыре часа. Также можно использовать силикагель – он уменьшает распространение вируса, снимает чувство жжения и ускоряет процесс заживления. Проконсультировавшись с фармацевтом, можно использовать препараты с натуральными ингредиентами", – говорит фармацевт Apotheka Алина Флейшмане.
Травмированная кожа лица и рук. В холодные месяцы замедляется обмен веществ в коже, кожа медленнее регенерируется и постоянно подвергается различным раздражениям. В результате этого кожа может стать значительно суше, повыситься ее чувствительность, могут наблюдаться покраснения, зуд, шелушение и трещины, а у людей с кожными заболеваниями могут обостряться симптомы и возникнуть дополнительный дискомфорт. Чтобы уменьшить негативное влияние внешних факторов, важно позаботиться о полноценном увлажнении и питании кожи лица, губ и рук.
Риск получения травмы. Даже если все вокруг не покрыто снегом и льдом, тротуары и другие поверхности все же могут обледенеть и быть скользкими в утренние и вечерние часы вследствие резких перепадов температур, поэтому рекомендуется передвигаться с осторожностью.