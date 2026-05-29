Скидка есть, но выгоды может не быть: как покупателей вводят в заблуждение
Большая красная надпись «-40%» не всегда означает, что покупатель действительно экономит. Иногда скидка выглядит внушительно только на ценнике, а реальная выгода оказывается гораздо меньше — или ее нет вообще.
В Латвии продавец обязан указывать скидку честно. Если товар продается по акции, прежней ценой должна считаться самая низкая цена, по которой этот товар предлагался всем покупателям за последние 30 дней до снижения. Именно от этой цены и должна считаться скидка, а не от искусственно завышенной суммы. Об этом напоминает Центр защиты прав потребителей (PTAC).
Проблема в том, что покупатель обычно видит только красивую акцию: старая цена зачеркнута, новая выглядит ниже, рядом стоит процент скидки. Но если перед этим цену ненадолго подняли, а потом «снизили», выгода может быть почти нулевой.
Еще один прием — слишком долгие или слишком частые «акции». Если товар почти всегда продается со скидкой, возникает вопрос: действительно ли это скидка или обычная цена, оформленная как спецпредложение. PTAC указывает, что обычная цена должна применяться дольше, чем цена со скидкой, а слишком частое или слишком длительное снижение может указывать на недобросовестную коммерческую практику.
Покупателей могут вводить в заблуждение и громкие формулировки вроде «распродажа», «только сегодня», «последний шанс», «цена недели». Такие слова создают ощущение срочности и подталкивают купить быстрее. Но если акция постоянно продлевается или повторяется почти без перерыва, это уже повод насторожиться.
Отдельно стоит смотреть на товары с истекающим сроком годности. Если продукт дешевле именно потому, что его нужно быстрее продать, покупателю должны дать понятную информацию. В таких случаях важно не только увидеть скидку, но и проверить срок годности, состояние товара и понять, почему цена снижена.
PTAC уже проверял латвийские интернет-магазины во время крупных кампаний скидок. В ходе одной из проверок специалисты фиксировали цены каждый день и выявили случаи, когда скидки указывались некорректно: покупателю показывали снижение, которое фактически не соответствовало реальной минимальной цене за предыдущие 30 дней.
Что проверить перед покупкой? Во-первых, не смотреть только на процент скидки. Важнее конечная цена: сколько товар стоит сейчас и сколько он обычно стоит в других магазинах.
Во-вторых, полезно сравнить цену на нескольких сайтах или в магазинах. Иногда товар со «скидкой 50%» в одном магазине стоит почти столько же, сколько без акции в другом.
В-третьих, нужно обращать внимание на условия: действует ли скидка только при покупке нескольких товаров, с картой лояльности, при заказе на определенную сумму или только на часть ассортимента.
Если человек считает, что скидка была указана нечестно, стоит сохранить скриншоты: старую и новую цену, дату, условия акции, страницу товара и чек. С этим можно обращаться к продавцу, а при необходимости — в Центр защиты прав потребителей.