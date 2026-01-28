PTAC проверил "Черную пятницу" в Латвии: выявлены массовые нарушения со скидками в интернет-магазинах
Центр защиты прав потребителей (PTAC), осуществляя надзор во время скидочных кампаний «Черной пятницы» 2025 года, выявил существенные нарушения в указании скидок на популярных латвийских сайтах электронной коммерции.
С 15 октября по 11 декабря 2025 года PTAC проверил 27 интернет-магазинов. Всего было проанализировано более 1,3 млн товарных предложений в таких категориях, как одежда, инструменты, компьютерная техника, косметика, бытовая техника, игровые консоли, телефоны, чистящие средства и умные устройства.
Основные результаты мониторинга:
- Общее количество проверенных товаров: 1 327 154.
- Товары со скидками: 121 420 (9% от общего объема).
- Прозрачность цен: в 43 855 случаях (36%) от общего числа скидочных предложений была указана информация о цене за последние 30 дней.
Проверки выявили тревожную тенденцию: значительная часть скидок не была честной по отношению к потребителю.
Наиболее распространенные нарушения:
- Скидка применялась не от самой низкой цены за последние 30 дней — 18 230 случаев, или 41,57% от тех скидочных предложений, где была указана 30-дневная ценовая информация;
- Изменялась цена продажи во время кампании — 3 187 случаев, или 2,62% от всех скидочных предложений;
- Изменялась первоначальная цена во время кампании — 1 779 случаев, или 1,47% от всех скидочных предложений.
Также зафиксированы случаи, когда периоды скидок были необоснованно долгими — до 58 дней, что вводит потребителей в заблуждение относительно «эксклюзивности» предложения.
PTAC делает вывод, что текущая коммерческая практика в латвийской онлайн-среде в части предоставления скидок во многих случаях является вводящей в заблуждение. Чаще всего продавцы нарушают правила применения скидок: скидка рассчитывается не от самой низкой цены за последние 30 дней, как того требует закон.
PTAC призывает владельцев интернет-магазинов:
- четко, правдиво и честно указывать исходные цены товаров;
- применять скидки только от реальной самой низкой цены за последние 30 дней;
- прекратить вводящую в заблуждение коммерческую практику, которая искажает конкуренцию и вводит потребителей в заблуждение.
На основании результатов PTAC оценит необходимость дальнейших надзорных действий в отношении нарушителей.