PTAC проверил "Черную пятницу" в Латвии: выявлены массовые нарушения со скидками в интернет-магазинах

PTAC делает вывод, что текущая коммерческая практика в латвийской онлайн-среде в части предоставления скидок во многих случаях является вводящей в заблуждение. Чаще всего продавцы нарушают правила применения скидок: скидка рассчитывается не от самой низкой цены за последние 30 дней, как того требует закон.