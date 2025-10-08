"Скидка" или иллюзия? PTAC уличил интернет-магазины в игре с ценам
Центр по защите прав потребителей (PTAC) в летний период этого года — с 30 июня по 1 сентября — провел мониторинг 10 латвийских интернет-магазинов, среди которых были сайты, продающие детские товары, оптику, мебель, бытовую технику, электронику, спортивные товары и другие категории.
Цель исследования — проверить, честно ли применяются скидки и не вводят ли продавцы потребителей в заблуждение.
В ходе мониторинга:
- было проанализировано 5510 ценовых предложений по 100 различным товарам;
- основное внимание уделялось тому, соблюдается ли правило «самой низкой цены за 30 дней», а также не затягиваются ли искусственно распродажи.
Нарушений, вызывающих серьезные сомнения, не выявлено, однако зафиксировано:
- 48 случаев, когда не было соблюдено правило 30-дневной минимальной цены;
- 4 случая, когда во время акции изменялась цена продажи;
- 1 случай, когда во время акции менялась исходная (доакционная) цена.
Кроме того, в некоторых интернет-магазинах акции длились более 50 дней, из-за чего «цена со скидкой» фактически превращается в обычную (регулярную) цену, а заявленная скидка — становится необоснованной.
Для сравнения — предыдущая проверка (декабрь 2024 – май 2025):
- проверено 6491 ценовое предложение в 10 магазинах по 101 товару;
- выявлено: 97 случаев нарушения правила 30-дневной минимальной цены; 51 случай изменения цены продажи во время акции; 11 случаев изменения первоначальной цены.
Количество нарушений сократилось, однако проблема недобросовестного применения скидок в электронной торговле по-прежнему актуальна. Чтобы обеспечить более эффективный надзор, PTAC продолжит мониторинг в течение длительного времени и в большем числе интернет-магазинов, включая периоды массовых распродаж — «Черную пятницу», рождественский и новогодний сезоны покупок. Особое внимание будет уделено крупнейшим интернет-магазинам и наиболее активно рекламируемым товарам, где регулярный контроль особенно важен для защиты интересов потребителей.
О результатах наблюдений PTAC продолжит информировать общественность, а в случае серьезных нарушений — рассмотрит возможность начала административных делопроизводств.