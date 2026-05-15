Невероятно, но факт: латвийским малым и средним фирмам готовы предоставить миллионы евро под скромный залог
Swedbank и Европейский инвестиционный фонд (EIF) договорились об увеличении лимита гарантий InvestEU в программах SME Competitiveness и Microfinance. Это решение в ближайшие годы обеспечит малым и средним предприятиям Балтии доступ к финансированию объемом до 750 миллионов евро.
До конца апреля 2026 года Swedbank в странах Балтии в рамках программы InvestEU предоставил компаниям финансирование примерно на 190 миллионов евро, заключив 2,8 тысячи новых кредитных договоров. В Латвии существенная поддержка оказана в направлении микрогарантий InvestEU, где Swedbank предоставил финансирование более чем на 15 миллионов евро, обеспечив доступ к капиталу почти 530 микропредприятиям. В рамках гарантий InvestEU для МСП поддержка была оказана почти 300 малым и средним предприятиям на сумму более 38 миллионов евро.
Программа InvestEU при поддержке Европейского союза позволяет расширить доступ к финансированию и для тех компаний, которые обладают стабильным денежным потоком и устойчивой бизнес-моделью, однако имеющееся у них обеспечение не соответствует стандартным требованиям для получения кредита нужного объема. На практике это часто означает ситуации, когда финансовые показатели компании объективно позволяют рассчитывать на более крупное финансирование, но традиционно принимаемого залога недостаточно для полного покрытия сделки.
«Такие предприятия нередко готовы к следующему шагу развития, однако их ограничивает не жизнеспособность бизнеса, а требования к обеспечению. Гарантийный инструмент EIF позволяет восполнить этот пробел, предоставляя банку возможность принимать более гибкие решения о финансировании и одновременно сохранять ответственную оценку рисков. Особенно привлекательно это для отраслей и предприятий, создающих высокую добавленную стоимость», — заявили в банке.
В таких случаях гарантия EIF чаще всего используется для обеспечения оборотных средств и приобретения основных средств, например в ситуациях, когда конкретный объект покупки не соответствует условиям лизинга. В прошлом году средний размер кредита в рамках одного договора составлял 120,7 тысячи евро по программе SME Competitiveness и 30,4 тысячи евро по программе Microfinance.
