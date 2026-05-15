Невероятно, но факт: латвийским малым и средним фирмам готовы предоставить миллионы евро под скромный залог

До конца апреля 2026 года Swedbank в странах Балтии в рамках программы InvestEU предоставил компаниям финансирование примерно на 190 миллионов евро, заключив 2,8 тысячи новых кредитных договоров. В Латвии существенная поддержка оказана в направлении микрогарантий InvestEU, где Swedbank предоставил финансирование более чем на 15 миллионов евро, обеспечив доступ к капиталу почти 530 микропредприятиям. В рамках гарантий InvestEU для МСП поддержка была оказана почти 300 малым и средним предприятиям на сумму более 38 миллионов евро.