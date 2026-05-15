Более 346 000 eID-карт в Латвии скоро потеряют функции электронной подписи
С декабря 2026 года сотни тысяч жителей Латвии могут столкнуться с неожиданной проблемой: многие eID-карты перестанут полноценно поддерживать электронную подпись из-за технологических изменений и новых европейских требований.
С 9 декабря с большой частью eID-карт больше нельзя будет выполнять электронную подпись, сообщили агентству LETA в отделе общественных отношений Министерства умного управления и регионального развития (VARAM). Изменения затронут eID-карты, выданные в период со 2 сентября 2019 года по 30 января 2026 года, в которых используется определенный технологический компонент для обеспечения электронной подписи.
По информации Латвийского государственного центра радио и телевидения (LVRTC), после 9 декабря изменения могут затронуть более 346 000 eID-карт с версией микрочипа «Cosmo 8.1».
Изменения связаны с процессом сертификации, который проводит национальный надзорный орган Франции.
«eID-карта в Латвии действует десять лет — для ее электронной компоненты это сравнительно длительный период, в течение которого может возникнуть необходимость перехода на технологии нового поколения. Это предусматривает и новый регламент ЕС в сфере электронной подписи. Сейчас мы работаем над юридическими и техническими решениями, чтобы пользователи затронутых изменениями eID-карт могли продолжать подписывать документы в Латвии, а параллельно партнеры готовят технологические предложения, чтобы электронная подпись на eID-карте работала удобно и безопасно независимо от развития технологий и в долгосрочной перспективе», — заявил заместитель государственного секретаря VARAM по вопросам цифровой трансформации Гатис Озолс.
В VARAM обещают внедрить технологические и юридические меры, чтобы пользователи eID-карт, которых могут коснуться изменения, могли продолжать электронно подписывать документы полностью или частично. Оценка возможных долгосрочных дополнительных решений будет проведена в течение июня.
В министерстве подчеркивают, что eID-карта и в дальнейшем останется действительной для подтверждения личности как очно, так и в электронной среде, а также для поездок по территории Европейского союза.