В Латвии у электромобилей неожиданно обнаружили одну особенность, которая может дорого стоить владельцу машины
Расходы, которые несут водители после попадания в дорожные ямы, ежегодно увеличиваются примерно на 7%, и только в марте и апреле этого года средний ущерб от выбоин для одного автомобиля в Латвии достиг 620 евро. Об этом сообщает страховое общество BALTA. Интересно, что электрокары от ям страдают больше, чем обычные легковушки.
Самая крупная выплата этой весной за попадание автомобиля в яму была произведена владельцу Audi Q8 — автомобилю потребовался ремонт на сумму 3700 евро.
Всего за первые весенние месяцы этого года — март и апрель, когда на дорогах особенно активно образуются выбоины, — страховщик получил 121 заявление на компенсацию. Общий размер ущерба для водителей составил 75 тысяч евро. За аналогичный период прошлого года общий объем ущерба был на 27% меньше — 54 770 евро, при этом в среднем выплачивалось 577 евро по одному заявлению. Это на 7,5% больше, чем в среднем в прошлом году.
Особенно серьезные дефекты после попадания в ямы часто получают электромобили, поскольку из-за аккумуляторов они значительно тяжелее традиционных автомобилей.
«Больший вес транспортного средства означает и более сильный удар в момент, когда автомобиль врезается в яму. Поэтому страдают не только шины и диски, но часто также подвеска, ходовая часть, датчики и другие дорогостоящие компоненты», — рассказывают эксперты.
Тяжесть повреждений автомобиля существенно увеличивает и скорость движения. «Если сравнивать автомобили, ехавшие с одинаковой скоростью, то наиболее серьезные повреждения будут у более тяжелого автомобиля. Иногда у владельцев больших и дорогих машин возникает ложное ощущение, что, управляя SUV, ты лучше защищен и можешь ехать более рискованно — на самом деле более тяжелый автомобиль означает и более серьезные повреждения», — объясняют специалисты
Если удар очень сильный, повреждения могут быть настолько серьезными, что восстановление автомобиля уже не будет экономически оправданным — и в прошлом году BALTA получила такое заявление на страховую выплату.
