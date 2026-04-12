Жителям Латвии наглядно объяснили, сколько можно сэкономить при переходе с дизеля на электромобиль
По данным лизинга Swedbank, в 2025 году спрос со стороны частных лиц на новые автомобили вырос на 35%, а сегмент электромобилей достиг наибольшей доли за всю историю.
Исторически колебания цен на топливо были одним из ключевых факторов, влияющих на выбор потребителей. Ранее рынок уже переориентировался на дизельные двигатели или переживал рост популярности автомобилей на газе. Сейчас наблюдается похожая ситуация: с ростом цен на топливо меняется расчет общих затрат на содержание автомобиля, что все чаще делает электромобили и подключаемые гибриды экономически более выгодными (при условии, что гибриды в повседневной эксплуатации преимущественно используют электротягу).
Как показывают данные лизинга Swedbank за 2025 год, бензиновые автомобили по-прежнему доминируют с долей 60%, однако спрос на них снизился на 10%. В то же время доля электромобилей достигла 32%, увеличившись на 16%, что свидетельствует о быстром переходе от нишевого сегмента к массовому выбору. Доля дизельных автомобилей сократилась до 8% (-6%). Похожая тенденция наблюдается и на рынке подержанных автомобилей, где спрос на электромобили вырос на 14%.
На практике эта разница выглядит весьма ощутимо. Например, для жителя пригородов Риги, который ежедневно проезжает около 70 км, дизельный автомобиль с расходом 7 л/100 км при текущих ценах означает почти 300 евро в месяц на топливо. В то время как электромобиль со средним потреблением 20 кВт·ч/100 км и стоимостью электроэнергии 0,19 евро за кВт·ч обойдется примерно в 80 евро в месяц. Это означает экономию более 200 евро, или около 70%, что существенно меняет логику выбора в пользу электромобилей.
"Если раньше выбор электромобиля часто основывался на соображениях устойчивого развития или интересе к технологиям, то сейчас он становится все более прагматичным. Это подтверждается и спросом: электромобили и гибриды в лизинг приобретают как семьи с детьми, так и молодые специалисты", - указывают в Swedbank.
