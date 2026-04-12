Жителям Латвии наглядно объяснили, сколько можно сэкономить при переходе с дизеля на электромобиль

На практике эта разница выглядит весьма ощутимо. Например, для жителя пригородов Риги, который ежедневно проезжает около 70 км, дизельный автомобиль с расходом 7 л/100 км при текущих ценах означает почти 300 евро в месяц на топливо. В то время как электромобиль со средним потреблением 20 кВт·ч/100 км и стоимостью электроэнергии 0,19 евро за кВт·ч обойдется примерно в 80 евро в месяц. Это означает экономию более 200 евро, или около 70%, что существенно меняет логику выбора в пользу электромобилей.