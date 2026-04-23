Специалисты объяснили, как жители Латвии теряют тысячи евро своей будущей песнии
Почти половина, или 51 % жителей Латвии, по-прежнему не формируют накопления в третьем пенсионном уровне, в том числе люди с высокими доходами, свидетельствуют данные опроса, проведенного дочерним предприятием банка Citadele — CBL Asset Management.
Отсутствие накоплений в третьем пенсионном уровне характерно не только для групп с самыми низкими доходами. Наиболее выражено это среди жителей с доходами до 550 евро, где не делают накопления 68 %, показывают данные опроса. Однако и в сегменте более высоких доходов ситуация существенно не лучше — более трети, или 35 % жителей с доходами свыше 2000 евро, по-прежнему не формируют накопления.
Опрос также показывает, что чаще всего накопления начинают формировать в возрасте от 25 до 34 лет. При этом наблюдается, что активность начала накоплений растет вместе с уровнем дохода.
Потерянные тысячи
Как подчеркивают эксперты, значение имеет не только решение начать копить, но и когда это сделать - разница в 10 лет может привести к очень значительным различиям в результате.
Например, для 40-летнего жителя с текущей средней зарплатой в Латвии — около 1850 евро до налогов — прогнозируемая пенсия из первого и второго уровней может составить немного более 1500 евро. Однако следует учитывать, что через 25 лет эта сумма составит лишь примерно 50 % от последней зарплаты при условии умеренного роста доходов.
«Чтобы существенно приблизиться к уровню доходов во время работы и, например, достичь пенсии в 2500 евро, потребуются дополнительные взносы в третьем пенсионном уровне не менее 430 евро в месяц, что обеспечит еще примерно 940 евро к пенсии. Это ясно показывает, что при начале формирования накоплений только в 40 лет необходимые взносы уже составляют значительную часть брутто-зарплаты», — поясняют специалисты.
Сложная ситуация
Ситуация становится еще более сложной, если начинать формировать накопления позже. Например, для 50-летнего жителя со средней зарплатой прогнозируемая пенсия из первого и второго уровней будет составлять менее 1200 евро.
«Чтобы достичь пенсии в 1500 евро, необходимо ежемесячно откладывать около 350 евро, а для уровня пенсии в 2000 евро — уже примерно 900 евро в месяц. И это почти половина брутто-зарплаты. Это наглядно показывает: чем раньше начинаешь копить, тем меньшая сумма требуется ежемесячно», — подчеркивают эксперты.
