Названы профессии, которые сейчас хотят освоить многие жители Латвии
С 20 апреля Государственное агентство развития образования (Valsts izglītības un attīstības aģentūra - VIAA) продолжает кампанию по обучению взрослых Atjaunini prasmes un zināšanas! («Обнови навыки и знания!»), которая призывает жителей регулярно совершенствовать свои навыки и знания, создавая индивидуальный учебный счет на платформе управления навыками STARS (stars.gov.lv).
С осени 2025 года число таких счетов удвоилось — их создали уже почти 60 000 взрослых. Наибольший интерес сейчас наблюдается к профессиям электротехника, электромонтера и специалиста по уходу, при этом сохраняется высокий интерес и к образовательным программам по освоению инструментов искусственного интеллекта.
Последние данные платформы STARS показывают, что интерес взрослых растет как к совершенствованию уже имеющихся навыков, так и к освоению новых профессий. Из представленного на платформе перечня профессий наиболее востребованной в настоящее время является профессия электротехника — ее уже выбрали для обучения почти 1000 взрослых. Также востребованы профессии специалиста по уходу и электромонтера, которые выбрали для обучения несколько сотен взрослых. Популярны профессии сварщика, техника-программиста, аналитика данных, помощника медсестры и техника по кибербезопасности. В общей сложности уже 38 500 взрослых завершили одну из образовательных программ, доступных на платформе STARS.
Как отмечает директор департамента образования взрослых VIAA Элина Пурмале-Баумане, взрослые все больше осознают необходимость регулярно пополнять знания и навыки, чтобы сохранять конкурентоспособность на быстро меняющемся рынке труда.
«Мы видим, что особенно растет интерес взрослых как к различным техническим профессиям, так и к работе в сфере здравоохранения и социального ухода — это профессии, которые уже сейчас и в будущем будут востребованы на рынке труда. Все образовательные программы, доступные на платформе STARS, разработаны в сотрудничестве с Министерством экономики и основаны на данных рынка труда, что означает — пользователи платформы могут быть уверены, что приобретаемые в программах навыки будут актуальны и востребованы».
Высокий интерес также наблюдается к программам, связанным с изучением искусственного интеллекта — их на платформе STARS уже освоили более 10 500 взрослых. В рамках проекта «Обучение занятых» в настоящее время можно освоить использование искусственного интеллекта в профессиональной среде, программировании и разработке веб-сайтов, оплатив от 10 до 30 % от общей стоимости обучения.
В целом на платформе STARS в настоящее время доступно 170 образовательных программ — как бесплатных, так и с частичным софинансированием, что позволяет совершенствовать профессиональные навыки или освоить новую профессию в таких отраслях, как предпринимательство, финансы, бухгалтерский учет и администрирование, информационные и коммуникационные технологии, энергетика, здравоохранение и социальный уход, а также в других сферах. Предложение образовательных программ регулярно обновляется.
