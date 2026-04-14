Война на Ближнем Востоке ударила по пенсионным накоплениям жителей Латвии. Можно ли что-то сделать?
Первый квартал 2026 года на финансовых рынках начался с уверенного оптимизма. Однако в конце февраля ситуация резко изменилась: геополитические потрясения на Ближнем Востоке затронули и планы второго пенсионного уровня. Об этом сообщают эксперты SEB.
Часть процесса
Планы второго пенсионного уровня и третьего пенсионного уровня после положительных результатов в январе и феврале завершили первый квартал с отрицательной доходностью в пределах примерно от -1% до -4%.
"Однако следует подчеркнуть, что такие колебания являются естественной частью долгосрочного накопления, а не исключением. Если посмотреть на период пандемии Covid-19 или на ситуацию в прошлом году после заявления Трампа о таможенных тарифах, падения на финансовых рынках были значительно сильнее. Однако в обоих случаях рынки восстановились в течение нескольких кварталов. История показывает, что за каждым потрясением следует следующий этап роста. В долгосрочной перспективе результаты пенсионных планов существенно улучшаются и за счет снижения издержек — в последние годы комиссионные сборы были заметно сокращены, что напрямую увеличивает чистую доходность накопления для участников", - комментируют эксперты SEB.
Консервативные планы пережили небольшие колебания, тогда как более динамичные планы заметнее отреагировали на падение фондового рынка. В то же время находящиеся в портфелях лесные, недвижимые и другие альтернативные инвестиции обеспечили стабилизирующий эффект.
Что делать тем, кто формирует накопления?
В моменты, когда на рынках происходят колебания, часто возникает вопрос — не стоит ли поменять пенсионный план? Однако важнейшим критерием по-прежнему остается время до выхода на пенсию, а не текущая рыночная ситуация.
"Если до пенсии еще много лет, падения на рынке могут быть даже выгодны, поскольку позволяют приобретать активы по более низким ценам. В свою очередь, по мере приближения пенсионного возраста целесообразно постепенно переходить к более консервативным решениям, чтобы снизить влияние колебаний на уже накопленный капитал", - указывают специалисты.
