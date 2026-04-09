Владельцам квартир объявили, что получить деньги на ремонт многоквартирного дома в Латвии стало проще
Как сообщает Swedbank, чтобы получить финансирование для ремонта многоквартирных домов, собственникам квартир уже не требуется обязательно создавать товарищество. В связи с изменениями в законе "О квартирной собственности" создан Реестр сообществ владельцев квартир, который ведет Бюро государственного контроля строительства (BIS).
Сообщество является институтом управления домом, который может заключать договоры, управлять финансами и представлять дом. В него входят все собственники квартир многоквартирного дома, независимо от использования имущества. Поэтому для открытия расчетного счета в банке и подачи заявки на финансирование благоустройства здания собственники смогут действовать и без создания товарищества.
«Согласно данным Министерства экономики Латвии и Центрального статистического управления, в Латвии в целом насчитывается около 39 500 многоквартирных домов, из которых за последние 10 лет при государственной поддержке было обновлено лишь около 1600 зданий — то есть менее 4%. Опираясь на опыт соседней Эстонии, сообщества собственников квартир являются важным элементом в обслуживании и обновлении домов», — отмечает Swedbank.
Сообществам собственников квартир необходимо:
- открыть расчетный счет, который обеспечивает проведение платежей и управление накоплениями, в том числе получение регулярных взносов;
- подать заявку на кредит как для выкупа земли, так и для работ по обновлению и улучшению здания — от ремонта фасада и крыши до повышения энергоэффективности и замены инженерных коммуникаций.
Перед открытием счета необходимо убедиться, что:
- сообщество зарегистрировано в BIS и ему присвоены идентификатор, название и указан управляющий;
- в Регистре предприятий Латвии зарегистрированы бенефициарные владельцы, если это требуется для конкретного сообщества.
Важные условия:
- счет может открыть только законный представитель сообщества — управляющий домом;
- открытие счета происходит в филиале банка по предварительной записи.