В Латвии начался сезон ям. Как сохранить свою машину и избежать серьезных расходов?
С колебаниями температуры и таянием снега в Латвии начался ежегодный сезон ям на дорогах. Страховая компания ERGO в конце февраля получила первые заявления по KASKO о пробитых шинах после неудачного наезда на ямы в Риге. Средний размер выплаты за такие повреждения автомобиля за последние четыре года вырос на 28% и в прошлом году достиг 881 евро. Самая крупная выплата в 2025 году составила почти 4000 евро после того, как автомобиль, попав в яму, получил серьезные повреждения.
Въехал не туда
Согласно данным ERGO, последствия наезда на яму могут быть различными — от пробитых шин и поцарапанных или деформированных дисков до вмятин на пороге или повреждения рулевого механизма. Сильный удар может также вызвать нарушение геометрии колес, что в долгосрочной перспективе влияет на управляемость автомобиля и увеличивает износ шин. Кроме того, происходят аварии, когда водитель, пытаясь объехать яму или резко затормозить, чтобы смягчить удар, сталкивается с автомобилем, движущимся рядом или сзади.
Такие происшествия происходят как в городах, так и на региональных дорогах и особенно актуальны в местах с высокой интенсивностью движения, где образование ям более выражено. В прошлом году 50% заявлений по KASKO о повреждениях автомобилей из-за ям получено из Риги.
Как защитить машину?
Следует помнить, что OCTA не покрывает ущерб, возникший в результате наезда на яму. Такие повреждения компенсирует страхование KASKO, которое при необходимости предусматривает и техническую помощь на дороге — замену запасного колеса или эвакуацию автомобиля в сервис.
Если после наезда на яму транспортное средство по техническим причинам не может продолжать движение, вызов полиции на место происшествия не является обязательным, однако важно сообщить о случившемся, чтобы инцидент был зафиксирован. Если полиции не сообщено, правила страхования предусматривают лимит выплаты по KASKO от 3000 до 5000 евро в зависимости от возраста автомобиля.
Если повреждения незначительны и автомобиль может продолжать движение, сообщать в полицию не требуется. Если после удара повреждено колесо и водитель заменил его на запасное, поврежденную шину необходимо сохранить, чтобы предъявить в автосервисе и получить компенсацию по KASKO.
Впереди яма! Что делать?
Руководитель «Школы безопасного вождения» Янис Ванкc советует, как управлять автомобилем, чтобы избежать повреждений.
- Если яму невозможно объехать, притормозите перед ней и проедьте через нее на равномерной скорости, а не тормозите резко в самой яме, что приведет к более сильному удару.
- Ни в коем случае не въезжайте в яму с вывернутым рулем, так как это может вызвать еще более серьезные повреждения. Проезжайте яму с прямыми колесами.
- Если яму можно объехать, убедитесь, что это безопасно и не создает дополнительного риска для других участников движения.