В Латвии начался сезон ям. Как сохранить свою машину и избежать серьезных расходов?

Согласно данным ERGO, последствия наезда на яму могут быть различными — от пробитых шин и поцарапанных или деформированных дисков до вмятин на пороге или повреждения рулевого механизма. Сильный удар может также вызвать нарушение геометрии колес, что в долгосрочной перспективе влияет на управляемость автомобиля и увеличивает износ шин. Кроме того, происходят аварии, когда водитель, пытаясь объехать яму или резко затормозить, чтобы смягчить удар, сталкивается с автомобилем, движущимся рядом или сзади.