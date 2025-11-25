Жителям Латвии, которые хранят все деньги на одной карте, дали совет перед Черной пятницей

Нередко отсутствуют какие-либо контактные данные или указанные контакты в действительности не существуют. Иногда сайт уже был связан с инцидентами кибербезопасности или вредоносным ПО; эту информацию можно проверить, воспользовавшись различными инструментами, например, установив бесплатное решение DNS Ugunsmūris, предлагаемое Институтом по предотвращению ИТ-инцидентов. Поводом насторожиться также может быть ситуация, когда ссылку на магазин неожиданно присылает друг или знакомый с текстом, нехарактерным для обычной переписки. Дополнительное внимание стоит уделить тому, достаточно ли на сайте информации о товарах: часто отсутствуют реальные отзывы клиентов, а условия доставки, возврата денег и другие важные правила не прописаны четко. Также о мошенничестве могут свидетельствовать чрезмерно позитивные отзывы, которые остаются неизменными при смене языка сайта.