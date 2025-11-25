Жителям Латвии, которые хранят все деньги на одной карте, дали совет перед Черной пятницей
Сезон распродаж для многих покупателей — долгожданное время, когда можно сэкономить и приобрести давно желанные товары по более низкой цене. Однако этот период одновременно является и особенно активным временем для мошенников: они используют доверчивость людей и их стремление к выгодным сделкам, создавая фальшивые интернет-магазины с вводящей в заблуждение рекламой и якобы очень выгодными ценами.
О том, как распознать такие мошеннические предложения и защитить свои деньги, рассказывает эксперт Luminor по предотвращению мошенничества Мария Целма.
Успех мошенников держится на желании покупателей сэкономить
Распродажи на Черную пятницу и предрождественский период могут стать временем, когда мошенники особенно активизируются и, чтобы привлечь внимание покупателей, в том числе используют поддельные сайты для онлайн-покупок. Согласно данным Gen Threat Report, 23 % всех случаев мошенничества в социальных сетях связаны именно с фальшивыми интернет-магазинами. Большинство из них «работают» на платформах Facebook и Instagram, где пользователей привлекают особенно выгодные цены и профессионально сделанная реклама. Этим мошенническим схемам часто способствует именно желание покупателей сэкономить: люди все активнее ищут «выгодные предложения», и мошенники пользуются этим, предлагая якобы более дешевые товары.
Схема действий всегда примерно одинаковая
Фальшивые интернет-магазины обычно работают по схожему принципу. Сначала в социальных сетях появляется реклама, которая предлагает дорогие товары по необычно низкой цене. Реклама ведет на внешне убедительный сайт, но когда покупатель вводит данные своей карты и оплачивает покупку, товар чаще всего так и не приходит. Иногда отправляются низкокачественные подделки, а вскоре после этого сам магазин исчезает из интернета. Тем временем мошенники уже получили платежные данные покупателя, которые могут использовать для незаконных покупок или продать в так называемом даркнете.
Фальшивые магазины нередко нацелены не только на разовый обман с немедленным похищением денег — их главная цель часто заключается в сборе персональных данных и данных платежных карт. Чтобы снизить риск, рекомендуется для онлайн-платежей использовать отдельную платежную карту с ограниченным лимитом, предназначенную для конкретных покупок, а также регулярно проверять остаток на счете и совершенные транзакции.
Как распознать фальшивые интернет-магазины
Такие схемы нередко выглядят профессионально и внушают доверие: сайты делаются так, чтобы не вызывать подозрений. Однако даже небольшие признаки могут указывать на возможное мошенничество, поэтому покупателям нужно быть особенно осторожными. Фальшивые магазины часто используют веб-адреса, очень похожие на настоящие, отличающиеся лишь мелкими деталями, которые легко не заметить. Слишком большие скидки, которые выглядят «слишком хорошо, чтобы быть правдой», — классический тревожный сигнал. Кроме того, сайты таких магазинов часто работают с техническими сбоями: не открываются другие страницы, не работают кнопки или отдельные функции.
Нередко отсутствуют какие-либо контактные данные или указанные контакты в действительности не существуют. Иногда сайт уже был связан с инцидентами кибербезопасности или вредоносным ПО; эту информацию можно проверить, воспользовавшись различными инструментами, например, установив бесплатное решение DNS Ugunsmūris, предлагаемое Институтом по предотвращению ИТ-инцидентов. Поводом насторожиться также может быть ситуация, когда ссылку на магазин неожиданно присылает друг или знакомый с текстом, нехарактерным для обычной переписки. Дополнительное внимание стоит уделить тому, достаточно ли на сайте информации о товарах: часто отсутствуют реальные отзывы клиентов, а условия доставки, возврата денег и другие важные правила не прописаны четко. Также о мошенничестве могут свидетельствовать чрезмерно позитивные отзывы, которые остаются неизменными при смене языка сайта.
Совершая любые операции со своими финансами, помните о необходимости сверять информацию: совпадает ли то, что отображает используемый вами инструмент (например, Smart-ID), с тем платежом, который вы действительно совершаете. Если вы стали жертвой мошенничества или подозреваете, что столкнулись с ним, немедленно сообщите об этом в банк и в полицию.