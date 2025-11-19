Черная пятница станет "днем мести": жители Латвии копят деньги и готовятся покупать все сразу
Как свидетельствуют данные исследовательского бюро Norstat за июль-сентябрь 2025, в прошлом месяце 7% населения Латвии в значительной или очень значительной степени откладывали или воздерживались от покупки повседневных товаров - таких как продукты питания, хозяйственные товары и т.д. Еще 15% в какой-то степени откладывали или воздерживались от покупок в этой категории. Это каждый пятый! Поскольку Black Friday уже не за горами, эксперты ожидают очень высокий спрос, так как люди стараются экономить и ждут скидок.
Данные ESTO, сервиса рассрочки платежей, по странам Балтии свидетельствует, что в этому году ожидается еще больший спрос на модные товары. В последние три года в Латвии и Литве растет доля покупок в категории "мода и стиль жизни"- и клиенты всё чаще выбирают оплату по частям.
"Это подтверждают и данные исследовательского бюро Norstat: в прошлом месяце 32% полностью или частично отложили покупку таких товаров как одежда, обувь, товары для личной гигиены и аксессуары для дома, и столько же ожидали, что и в будущем им придется отказаться от этих покупок. Иными словами, люди ждут Черную пятницу, чтобы купить те товары, которые не могли себе позволить раньше", - отмечает Санита Берзиня, руководитель Venipak Latvija.
Традиционно высоким спросом в Черную пятницу пользуется электроника, мебель, бытовая техника. "В повседневном жизни от этих товаров тоже часто приходится отказываться и откладывать "на потом". Так, по данным исследования Norstat, 43% жителей Латвии в прошлом месяце отказались от покупки электроприборов и мебели, а 40% отмечали, что и в будущем месяце от этих покупок придется воздержаться".
Жители Балтии действуют разумно, закупаясь в период распродаж, и, чтобы купить все, что нужно, пользуются рассрочкой. В настоящее время средняя сумма покупки при оплате по системе "Pay Later" (Плати позже) с отсрочкой платежа на 30 дней составляет 60 евро, с рассрочкой на 3 месяца - 120 евро, а при долгосрочной рассрочке на период 6-60 месяцев - около 300 евро. Примечательно, что жители Литвы чаще используют рассрочку для более дорогих покупок (свыше 400 евро), чем потребители в других странах Балтии.
"Средний профиль покупателя в странах Балтии схож: женщина в возрасте от 25 до 39 лет со средним уровнем дохода. Принято думать, что шоппинг проиходит вечером, но специфика Черной пятницы такова, что все стремятся купить самые лучшие товары по самой выгодной цене, пока они доступны, поэтому пик покупок приходится на обеденное время. Мы также заметили, что 65 % покупок совершаются с мобильных устройств", - комментирует представитель ESTO, добавляя, что благодаря рассрочке до 35 % корзин удается "спасти" - то есть без возможности оплатить позже эти покупки не состоялись бы.
Клинический психолог Евгения Янсоне напоминает: большие распродажи часто активируют не потребности, а эмоции. И вот несколько советов, как не потратить больше, чем вам бы хотелось:
Осознанность - первая защита от импульсов. Перед покупкой спросите себя: "Какие эмоции я покупаю?" Часто мы выбираем не вещь, а чувство - уверенность, радость, принадлежность.
Пересчитайте цену в часах своей жизни: подумайте, сколько часов нужно было работать, чтобы заработать на этот товар. Стоит ли он потраченного времени?
Осторожно с "латте-эффектом": даже мелкие траты (например, ежедневный кофе за "всего лишь" 2,90 евро) за 10 лет превращаются в 10 000 €. Так и спонтанные покупки на распродажах могут "незаметно" стоить дорого.
Проверенные техники самоконтроля: делайте паузу - вдохните, отвлекитесь, выпейте чай. Используйте "правило нескольких часов" - отложите покупку на некоторое время, обдумайте ее. Удалите сохранённые данные карт - лишний шаг, необходимый, чтобы завершить покупку, снижает импульсивность.
Не поддавайтесь маркетинговым трюкам: надписи вроде "осталось два товара" - часто просто уловка. Прежде чем нажать "купить", спросите себя, действительно ли это нужно.
Баланс между желанием и смыслом: "Представьте, что на одной чаше - покупка, а на другой - ваши долгосрочные цели: финансовая стабильность, отдых, здоровье. Что перевешивает?"
Сдвиг к рассрочкам и повседневным товарам отражает новую финансовую реальность: люди ищут баланс между желаниями и возможностями. Возможность покупки в рассрочку делает шоппинг гибче, но требуют осознанности и финансовой дисциплины. Главный совет экспертов - покупать с умом, а не на эмоциях.