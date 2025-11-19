Черная пятница станет "днем мести": жители Латвии копят деньги и готовятся покупать все сразу

"Средний профиль покупателя в странах Балтии схож: женщина в возрасте от 25 до 39 лет со средним уровнем дохода. Принято думать, что шоппинг проиходит вечером, но специфика Черной пятницы такова, что все стремятся купить самые лучшие товары по самой выгодной цене, пока они доступны, поэтому пик покупок приходится на обеденное время. Мы также заметили, что 65 % покупок совершаются с мобильных устройств", - комментирует представитель ESTO, добавляя, что благодаря рассрочке до 35 % корзин удается "спасти" - то есть без возможности оплатить позже эти покупки не состоялись бы.