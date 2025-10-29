Чтобы не жить от зарплаты до зарплаты, жителям Латвии советуют ходить пешком и покупать одежду в секонд-хенде

Золотое правило, которого нужно придерживаться, — «трать меньше, чем зарабатываешь». Очень популярный метод планирования бюджета — правило 50/30/20: не более 50% доходов направляется на повседневные обязательные нужды семьи, 30% — на одежду, развлечения, подарки, карманные деньги детям и т. д., а от 10% до 20% — на накопления. Если на обязательные расходы уходит больше половины дохода, стоит оценить, где можно сократить траты. Например, тщательно планируя меню на неделю, можно значительно уменьшить количество выбрасываемых продуктов и, соответственно, расходы на питание. А если чаще ходить пешком или ездить на велосипеде, можно экономить на топливе.