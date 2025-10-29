Чтобы не жить от зарплаты до зарплаты, жителям Латвии советуют ходить пешком и покупать одежду в секонд-хенде
Живя от зарплаты до зарплаты, мы не только ограничиваем свою свободу выбора в повседневной жизни, но и теряем возможность планировать будущее. Эксперты банка Luminor дают несколько простых, но значимых советов по ежедневному планированию бюджета.
Золотое правило
Золотое правило, которого нужно придерживаться, — «трать меньше, чем зарабатываешь». Очень популярный метод планирования бюджета — правило 50/30/20: не более 50% доходов направляется на повседневные обязательные нужды семьи, 30% — на одежду, развлечения, подарки, карманные деньги детям и т. д., а от 10% до 20% — на накопления. Если на обязательные расходы уходит больше половины дохода, стоит оценить, где можно сократить траты. Например, тщательно планируя меню на неделю, можно значительно уменьшить количество выбрасываемых продуктов и, соответственно, расходы на питание. А если чаще ходить пешком или ездить на велосипеде, можно экономить на топливе.
Если на одежду и развлечения тратится больше 30% доходов, полезно оценить, действительно ли всё купленное используется. Лучше отдавать предпочтение практичным, качественным и долговечным вещам, которые служат дольше. Чтобы сократить расходы и избежать переплат, стоит пользоваться сезонными скидками, покупать на распродажах или рассмотреть вариант приобретения одежды в магазинах вторичного использования. А чтобы уменьшить расходы на развлечения, можно выбирать более доступные варианты — посещать бесплатные мероприятия, отправляться в походы или наслаждаться другими видами отдыха на природе. Также стоит проверить, действительно ли используются все подписки на телеканалы и стриминговые платформы.
Думаем о сбережениях
Рекомендуется направлять до 20% дохода на формирование сбережений. Это могут быть как краткосрочные накопления, например, на крупную покупку вроде нового холодильника, так и долгосрочные — создающие финансовую «подушку безопасности» для семьи в непредвиденных обстоятельствах. Оба типа важны, но именно долгосрочные сбережения обеспечивают большую стабильность и уверенность в будущем.
Особое внимание стоит уделить молодежи, поскольку многие молодые люди считают, что интересоваться инвестициями нужно только во взрослом возрасте, когда уже работаешь и хорошо зарабатываешь. На самом деле лучшее время начинать думать о деньгах — именно молодость, ведь тогда есть главный ресурс — время.
Чем раньше молодые люди начнут инвестировать или копить на пенсию, тем больше смогут заработать, благодаря эффекту сложных процентов — когда прибыль сама начинает приносить новую прибыль, как снежный ком, который растет, катясь с горы. Поэтому даже небольшие, но регулярные вложения со временем могут превратиться в значительный капитал.
Тем временем, как ранее писал Otkrito.lv, эксперты стали сомневаться, что у будущих латвийских пенсионеров будут достойные доходы.